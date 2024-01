Έμειναν στο “μηδέν” Γουέστ Χαμ και Μπράιτον

“Σφυριά” και “γλάροι” ήρθαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα (0-0) στο Ολυμπιακό στάδιο του Λονδίνου, ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε η 20η αγωνιστική της Premier League.

Γουέστ Χαμ και Μπράιτον έμειναν στη “λευκή” ισοπαλία (0-0) στο Λονδίνο, στο πρώτο τους ματς για το 2024, με τα “σφυριά” να παραμένουν στην 6η θέση και στο +3 από τους έβδομους στη βαθμολογία “γλάρους”.

Παρά τις ευκαιρίες που είχαν και οι δύο ομάδες, αποδείχθηκαν… επιπόλαιες στην τελική προσπάθεια. Οι φιλοξενούμενοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων και δημιούργησαν περισσότερες φάσεις για γκολ, αλλά δεν βρήκαν… στόχο.

West Ham and Brighton settle for a point to start the New Year 🤝 #WHUBHA | #FestiveFixtures pic.twitter.com/MTf1ouATLO

