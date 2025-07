Και με τη βούλα στην Άρσεναλ ο Κέπα

Ενίσχυση στον άσο για την Άρσεναλ. Η ομάδα του Βόρειου Λονδίνου ανακοίνωσε την απόκτηση του Κέπα, που την περσινή σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός από την Τσέλσι στην Μπόρνμουθ. Ο Ισπανός κίπερ λοιπόν θα πλαισιώσει τον Ράγια στο δίδυμο τερματοφυλάκων των κανονιέρηδων. Το ποσό της μεταγραφής να φτάνει περίπου τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ.

Την περσινή σεζόν ο Κέπα πραγματοποίησε 31 εμφανίσεις με τα “κεράσια” διατηρώντας ανέπαφη την εστία του σε οκτώ παιχνίδια.

