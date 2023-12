Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο… ασημένιος διάβολος

Λίγες ώρες πριν τα Χριστούγεννα του 2023 η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπήκε σε… νέα εποχή. Ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ είναι ο νέος μέτοχος του συλλόγου και τα δημοσιεύματα για την είσοδο του Τότο Βολφ στο επενδυτικό σχήμα δίνουν και… παίρνουν. Γύρω από το πρόσωπο του επικεφαλής της Mercedes όμως, γεννιούνται πολλά ερωτήματα. Γιατί να επενδύσει στους “Κόκκινους Διαβόλους”; Πως έγινε δισεκατομμυριούχος μέσα από τα “Ασημένια Βέλη”; Πως ξέσπασε το σκάνδαλο στην Formula 1 με την σύζυγο του; Το ertsports.gr έχει τις απαντήσεις σε… όλα!

Η οικογένεια Γκλέιζερ, ιδιοκτήτρια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είδε το σύνολο του Τεν Χανγκ να μην έχει και την καλύτερη… εκκίνηση στην αρχή της σεζόν 2022/23, μένοντας εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Η… δυνατή οικογένεια βρισκόταν σε έρευνα για επενδυτές από την περασμένη σεζόν, όταν το κλίμα ήταν διχασμένο ανάμεσα στον τεχνικό της ομάδας και στον αστέρα του ποδοσφαίρου, Κριστιάνο Ρονάλντο, λίγο πριν εκείνος μετακομίσει στην Σαουδική Αραβία, για λογαριασμό της Αλ Νασρ.

Έτσι, στο προσκήνιο εμφανίστηκε ο Τζιμ Ράτκλιφ. Πρόκειται για 71χρονο Βρετανό δισεκατομμυριούχο και ιδρυτή του ομίλου πετροχημικών “INEOS”. Για μερικούς μπορεί να είναι γνώριμη η εν λόγω εταιρία, μιας και… ποζάρει στην αγωνιστική φόρμα της Mercedes, στην Formula 1. Για όσους δεν την γνωρίζουν, είναι όμιλος ο οποίος κοστίζει 65 δισεκατομμύρια λίρες, σύμφωνα με τον κύκλο εργασιών του 2021. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης της φιγουράρει στη δεύτερη θέση των πλουσιότερων ανθρώπων του Ηνωμένου Βασιλείου το 2023, βάσει της έρευνας της “The Sunday Times Rich List 2023”, με καθαρή αξία 29.6 δις, πίσω μονάχα από τον Γκοπιτσάντ Χιντούτζα (35 δις), ο οποίος απεβίωσε το περασμένο Μάιο και είχε τον έλεγχο του ινδικού ομίλου “Hinduja Group”.

Το δημόσιο προφίλ του ισχυρού άντρα χαρακτηρίζεται από την “ντροπαλότητά” του, αφού δεν δίνει το “παρών” σε πολλά event και δεν δίνει το δικαίωμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ενημέρωσης για να τον συζητούν συχνά. Μάλιστα, η αξία του Ράτκλιφ εκτοξεύτηκε κατά 4 δισεκατομμύρια λίρες, αφού τον Σεπτέμβριο του 2020 μετέφερε την φορολογική του κατοικία από την κομητεία της Νοτιοανατολικής Αγγλίας, το Χάμσαϊρ, και την πήγε στο Μονακό, γλυτώνοντας έτσι… αρκετούς φόρους.

Ωστόσο, ο ιδρυτής της INEOS έχει έφεση ως προς τα… μπλεξίματα με τον αθλητισμό. Πέρα από μαραθώνιους, φιλανθρωπικές διοργανώσεις σε αθλητικά event, ιστιοπλοϊκούς αγώνες, ποδηλατικές ομάδες και ενέργειες στο ράγκμπι της Νέας Ζηλανδίας, είναι άκρως εμπλεκόμενος στον χώρο του ποδοσφαίρου και της Formula 1. Πιο συγκεκριμένα, το 2017 αγόρασε την ΦΚ Λοζάν Σπορ, από την ελβετική Super League, ενώ το 2019, μέσω του ομίλου του, κατάφερε να κάνει δική του και την Νις, από την Ligue 1, εξαγοράζοντάς της από τον Σιέν Λι, Κινεζοαμερικανό επαγγελματία. Τον επόμενο χρόνο, ο Ράτκλιφ αγόρασε το 33% της Mercedes F1 Team και υπέγραψε πενταετή συμφωνία με την εταιρία του και την γερμανική ομάδα.

Το 2022, φλέρταρε για πρώτη φορά με ομάδα της Premier League. Με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Ρομάν Αμπράμοβιτς, τότε ιδιοκτήτης της Τσέλσι, τιμωρήθηκε με κυρώσεις, οι οποίες τον ανάγκασαν να προχωρήσει στην πώλησή της. Ο ισχυρός άνδρας κατέθεσε πρόταση ύψους 4.25 δισεκατομμύρια, έναν χρόνο μετά την κατάκτηση του Champions League από την βρετανική ομάδα, αλλά η προσφορά του απορρίφθηκε. Έτσι, η Τσέλσι κατέληξε στα χέρια του Τοντ Μπόλι, Αμερικανού επιχειρηματία.

Τον Αύγουστο του 2022 όμως, έφτασε στα αυτιά του πως οι Γκλέιζερς ψάχνουν για επενδυτές. Ο Ράτκλιφ είναι υποστηρικτής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από πολύ μικρός και δεν έχασε την ευκαιρία. Για την ακρίβεια, τον Ιανουάριο του 2023 πραγματοποίησε την διαδικασία υποβολής προσφοράς, μέσω της εταιρίας του. Τον περασμένο Νοέμβριο όμως, ξεκίνησαν να… φουντώνουν τα δημοσιεύματα περί ανάμειξης ενός ακόμη ατόμου. Του Τότο Βολφ! Πιο συγκεκριμένα, λέγεται πως οι δύο άνδρες επιθυμούσαν να συνεργαστούν για να αποκτήσουν το 25% της ομάδας, έναντι 1.5 δισεκατομμυρίων λίρων. Ωστόσο, να σημειωθεί πως το net worth του Αυστριακού επικεφαλής υπολογίζεται στο 1 δις, μπαίνοντας στην Forbes για πρώτη φορά φέτος.

Οι “Κόκκινοι Διάβολοι” απέρριψαν την καλύτερη πρόταση που τους είχε γίνει – μέχρι στιγμής -, από τον δισεκατομμυριούχο Σεΐχη Γιασίμ, ο οποίος κατέθεσε προσφορά για το 100% των μετοχών της ομάδας. Η ισχυρή οικογένεια αρνήθηκε… δύο φορές στον κάτοχος της “Qatar Islamic Bank”, ο οποίος είχε σκοπό να καθαρίσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις της Γιουνάιτεντ.

🚨 EXCLUSIVE: Sheikh Jassim has had further discussions with Glazers family to buy 100% of Manchester United.

Sheikh Jassim’s bid proposition has been rejected again by Glazers family.

As a result — Sheikh Jassim informed Glazers that he’s ready to withdraw from the process. pic.twitter.com/gmufiWC4Uc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 14, 2023