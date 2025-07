Μένει στη Γουάσινγκτον ο Βούκτσεβιτς

Νέο two-way συμβόλαιο προσέφεραν στον Τρίσταν Βούκτσεβιτς οι Γουάσινγκτον Γουίζαρντς και θα τον διατηρήσουν στις τάξεις τους.

The Washington Wizards are re-signing 7-footer Tristan Vukcevic to a two-way NBA deal, sources tell ESPN. Vukcevic averaged 9.4 points and 3.7 rebounds in 14.6 minutes per game last season and will enter his third NBA campaign.