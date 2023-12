Εκτός Ευρώπης η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Πρόκριση στους “16” για την Κοπεγχάγη

Η Μπάγερν επιβλήθηκε με 1-0 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο “Ολντ Τράφορντ” και ολοκλήρωσε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στον 1ο Όμιλο του Champions League, αφήνοντας ταυτόχρονα τους “κόκκινους διαβόλους” εκτός Ευρώπης. Στο άλλο ματς του γκρουπ, οι Δανοί επικράτησαν εντός έδρας με 1-0 της Γαλατάσαραϊ και πήραν το εισιτήριο για τους “16” του Champions League.

Η Μπάγερν Μονάχου άφησε εκτός Ευρώπης τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, επικρατώντας στο “Ολντ Τράφορντ” με 1-0, ενώ η σούπερ Κοπεγχάγη νίκησε εντός έδρας τη Γαλατάσαραϊ με το ίδιο σκορ (1-0) και ακολούθησε τους Βαυαρούς στους “16” του Champions League, με την “Τσιμ Μπομ” να τερματίζει στην 3η θέση.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπάγερν Μονάχου 1-0

Η Μπάγερν είχε καλύτερη εικόνα στο πρώτο 20λεπτο του ματς, με την κατοχή της να είναι στο 63% και να έχει 3 τελικές (2 εντός εστίας) έναντι 1 της Γιουνάιτεντ, που δυσκολευόταν να βάλει δύσκολα στον Νόιερ. Στο 27′ ο Σανέ με ωραία κούρσα μπήκε στη μεγάλη περιοχή της Μάντσεστερ, όμως όταν βγήκε απέναντι στον Ονανά θέλησε να δώσει πάσα στον Μουσιάλα αντί να τελειώσει τη φάση μόνος του, δίνοντας την ευκαιρία στους αμυντικούς των γηπεδούχων να απομακρύνουν σε κόρνερ. Πρωταγωνιστής σε ακόμη μία καλή στιγμή των Βαυαρών ο Σανέ, με τον Κομάν να βγάζει την ομάδα του στην κόντρα και να κάνει τη σέντρα αλλά τον Γερμανό εξτρέμ να μην βρίσκει την μπάλα όπως θα ήθελε για να την σπρώξει στα δίχτυα στο 30′. Σε ένα πρώτο μέρος ισορροπημένο με ελάχιστες καθαρές φάσεις μπροστά στις δύο εστίες, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμεινε στο 0-0 με την Μπάγερν. Μόλις 3 τελικές οι γηπεδούχοι, με τη μοναδική εντός εστίας να είναι ένα σουτ εκτός περιοχής του Σο που εξουδετέρωσε ο Νόιερ, με τους Βαυαρούς να είναι πιο απειλητικοί αλλά να μην βρίσκουν γκολ στις 5 τελικές τους (2 εύστοχες).

Η πρώτη καθαρή ευκαιρία της Γιουνάιτεντ στο ματς ήρθε στο 49′, με το σουτ του Φερνάντες εντός περιοχής, έπειτα από γύρισμα της μπάλας από τον Άντονι, να περνάει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι των Βαυαρών. Ο αρχηγός των “κόκκινων διαβόλων” απείλησε ξανά στο 54′, με το σουτ του να περνάει ελάχιστα έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι του Νόιερ. Η Μπάγερν άνοιξε το σκορ στο “Ολντ Τράφορντ” στο 71′, με τον Κέιν να βγάζει μπαλιά-τρύπα και τον Κομάν να βγαίνει μόνος απέναντι στον Ονανά, για να τον εκτελέσει με δεξί σουτ και να κάνει το 1-0. Ο Χάρι Κέιν άγγιξε το δεύτερο γκολ για την Μπάγερν στο 83′, με την κεφαλιά του να περνάει δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Ονανά. Οι “κόκκινοι διάβολοι” δεν είχαν απάντηση και μοιραία γνώρισαν την ήττα και τον αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

ΓΚΟΛ: – / 71′ Κομάν

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 53′ Άντονι, 61′ Άμραμπατ / –

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ: Το γκολ του Κομάν ήταν το 15ο που δέχτηκε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τα περισσότερα που έχει δεχτεί αγγλική ομάδα σε φάση ομίλων Champions League.

15 – Manchester United have conceded 15 goals in the UEFA Champions League this season, the most ever by a Premier League side in a single group stage in the competition. Dejected. #MUNFCB pic.twitter.com/hiCLqquwb3

— OptaJoe (@OptaJoe) December 12, 2023