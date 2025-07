Χόρνερ: «Ήταν σοκ για μένα, το να είμαι μέλος αυτής της ομάδας ήταν το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής μου» (vid)

Το μήνυμα του Κρίστιαν Χόρνερ:

«Χθες, ενημερώθηκα από την Red Bull ότι λειτουργικά δεν θα ασχολούμαι πλέον με την επιχείρηση ή την ομάδα στο μέλλον. Θα εξακολουθήσω να εργάζομαι στην εταιρεία, αλλά λειτουργικά η σκυτάλη θα παραδοθεί. Ήταν σοκ για μένα. Είχα την ευκαιρία να αναλογιστώ τις τελευταίες 12 ώρες και ήθελα να σταθώ μπροστά σε όλους σας για να ανακοινώσω αυτά τα νέα και να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε κάθε μέλος της ομάδας που έχει δώσει τόσα πολλά τα τελευταία 20,5 χρόνια.

Όταν έφτασα πριν από 20 χρόνια, υπήρχαν μερικές λιγότερες γκρίζες τρίχες. Μπήκα σε μια ομάδα και δεν ήξερα τι να περιμένω, αλλά αμέσως με καλωσόρισαν και αρχίσαμε να χτίζουμε αυτό που έγινε μια δύναμη στην F1. Το να είμαι μέλος αυτής της ομάδας ήταν το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής μου».

