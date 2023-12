Ο Μαυροπάνος… πλήγωσε την πρώην και έκανε πρωτοχρονιάτικο δώρο στη Λίβερπουλ (video)

Χάρη σε ένα γκολ του διεθνή Έλληνα στόπερ, η Γουέστ Χαμ πέρασε από το “Emirates Stadium” με 2-0 στο μίνι-ντέρμπι του Λονδίνου και στέρησε από την Άρσεναλ την ευκαιρία να ανέβει στην κορυφή της Premier League.

Ο Ντίνος Μαυροπάνος σκόραρε κόντρα στην πρώην ομάδα του, πληγώνοντάς την στην προσπάθεια να προσπεράσει ξανά τη Λίβερπουλ στη μάχη του τίτλου. Οι “κανονιέρηδες” ήταν ανώτεροι, είχαν συντριπτικά υπέρ τους την κατοχή και πολλές μεγάλες ευκαιρίες, αλλά δεν πέτυχαν ούτε ένα γκολ. Κάπως έτσι, έμεινε 2η με 40 πόντους, στο -2 από τους “κόκκινους”, στο +1 από την 3η Άστον Βίλα και το +3 από την 4η Μάντσεστερ Σίτι που έχει παιχνίδι λιγότερο. Από την άλλη, η Γουέστ Χαμ είναι πλέον 6η με 33 βαθμούς και απέχει κατά τρεις από την 5η Τότεναμ.

Ο αγώνας

Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε μόλις στο 4′ και άνηκε στους γηπεδούχους. Ο Σάκα απείλησε από την άκρη της περιοχής με δυνατό σουτ, όμως ο Αρεολά έδιωξε δύσκολα. Στο 13′, οι Μπόουεν και Σούτσεκ συνεργάστηκαν υποδειγματικά, με τον δεύτερο να νικάει τον Ράγια και να… παγώνει το “Emirates Stadium“. Στο 30′, ξανά ο Σάκα… άγγιξε το γκολ για την Άρσεναλ, όμως και πάλι ο Αρεολά είχε την απάντηση. Οι παίκτες του Αρτέτα συνέχισαν να πιέζουν και έχασαν τρεις μεγάλες ευκαιρίες, με τους Γούαιτ (35′), Μαρτινέλι (37′) και Σάκα (42′).

