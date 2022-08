Στην Φιλαδέλφεια η πρεμιέρα του Γιάννη (ΦΩΤΟ)

Τους Σίξερς εκτός έδρας θα αντιμετωπίσουν οι Μιλγουόκι Μπακς, στην εναρκτήριο παιχνίδι τους για τη νέα σεζόν του ΝΒΑ!

Γνωστό έγινε το πότε θα διεξαχθεί το πρώτο ματς του Γιάννη Αντετοκούνμπο και των Μιλγουόκι Μπακς στη νέα σεζόν του ΝΒΑ!

Όπως αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια, η πρεμιέρα των “ελαφιών” είναι προγραμματισμένη για τις 20 Οκτωβρίου, όταν θα τεθούν αντιμέτωποι με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς των Ζοέλ Εμπίντ και Τζέιμς Χάρντεν, εκτός έδρας.

Two more notable early-season games on 2022-23 NBA schedule, sources say:

– Bucks and Giannis Antetokounmpo open the year on road vs. 76ers, Oct. 20

– Celtics at Heat on Oct. 21 in rematch of the Eastern Conference finals https://t.co/pJU7gGf0Jk

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 16, 2022