Σρέντερ τριετίας στους Κινγκς

Μια ακόμη ομάδα προστίθεται στην τρομερά πλούσια λίστα των Franchises στα οποία έχει αγωνιστεί ο Ντένις Σρέντερ, στη διάρκεια της πολυετούς παρουσίας του στο NBA.

Ο σπουδαίος Γερμανός γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους Σακραμέντο Κινγκς, το οποίο έχει ισχύ για τα επόμενα τρία χρόνια και θα του αποφέρει συνολικά 45 εκατομμύρια δολάρια.

Schroder used the momentum of his strong second half and playoff finish with the Pistons after being involved in the complicated Golden State-Miami Jimmy Butler trade to land this $45M deal in Sacramento. https://t.co/iu6ezH5dPq