Στους Ράπτορς ο Μαμουκελασβίλι

Στους Τορόντο Ράπτορς θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γεωργιανός πάουερ φόργουορντ/σέντερ, Σάντρο Μαμουκελασβίλι. Ο 26χρονος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με το franchise του Καναδά, το οποίο θα του αποφέρει 5.5 εκατομμύρια δολάρια.

Raptors present Mamukelashvili with a larger opportunity in the frontcourt to break through in the NBA – as he has displayed glimpses such as a 34-point game in San Antonio. https://t.co/bje5Kx7bky