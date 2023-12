Στα… μαλακά ο Ίρβινγκ

Ο γκαρντ των Μάβερικς τραυματίστηκε από… τον συμπαίκτη του, κόντρα στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει πολλούς φόβους στο Ντάλας. Ωστόσο, ο συναγερμός δείχνει να κλείνει, μιας και που φαίνεται να μην είναι κάτι σοβαρό.

Ο Ντουάιτ Πάουελ έπεσε κατά λάθος στο πόδι του Καϊρί Ίρβινγκ, πάνω στην προσπάθειά του να κερδίσει επιθετικό ριμπάουντ. Αυτό έφερε ως αποτέλεσμα ο Αμερικανός γκαρντ να “κουλουριαστεί” και να παίρνει βαθιές ανάσες από τον πόνο, φεύγοντας από το παρκέ προς τα αποδυτήρια.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον έγκριτο Σαμς Χαράνια, ο Ίρβινγκ υπέστη θλάση φτέρνας, η οποία δεν έχει δημιουργήσει ουσιαστική “ζημιά” στο δεξί του πόδι. Μάλιστα, o 31χρονος Αμερικανός έχει ήδη ξεκινήσει το πρόγραμμα αποθεραπείας, χωρίς όμως να έχει γνωστοποιηθεί η ημέρα που θα επιστρέψει.//ΓΚ

Tests show Dallas Mavericks star Kyrie Irving has a heel contusion, avoiding a substantial injury after teammate Dwight Powell landed on his right leg, sources tell @TheAthletic @Stadium. Irving is beginning treatment on the heel and there is no return timetable yet. pic.twitter.com/8srMIY7KEG

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 9, 2023