“Καθάρισε” ο Μπάτλερ για τους Χιτ | Μπορούν και χωρίς Λίλαρντ οι Μπλέιζερς

Ο ηγέτης των Μαϊαμι Χιτ ήταν συγκλονιστικός στην αναμέτρηση με τους Χόρντες, όπου η ομάδα του δυσκολεύτηκε αρκετά να φτάσει στη νίκη, τη στιγμή, που το Πόρτλαντ περνούσε από τη Νέα Ορλεάνη, χωρίς το δικό τους σούπερ σταρ.

Οι Μαϊάμι Χιτ επικράτησαν δύσκολα των Σάρλοτ Χόρνετς, που παρατάχθηκαν χωρίς τους ΛαΜέλο Μπολ και Γκόρντον Χέιγουορντ, με 117:112 στην παράταση. Η ομάδα του Σπόελστρα έφτασε στο +15 και στο +12 στην τέταρτη περίοδο, όμως τα απανωτά τους λάθη, οδήγησαν ένα ακόμη φετινό παιχνίδι στην παράταση.

Ο Τέρι Ροζίερ ήταν ο μοιραίος των Χόρνετς, αστοχώντας σε τρίποντο με το σκορ στο 115-112 στην παράταση. Ο Τζίμι Μπάτλερ ήταν συγκλονιστικός για το Μαϊάμι, φτάνοντας κοντά στο triple-double, με 35 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, με τον Μπαμ Αντεμπάγιο να ακολουθεί, έχοντας 18 πόντους και 14 ριμπάουντ. Για τους Χόρνετς, ο Κέλι Ούμπρε ξεχώρισε με 29 πόντους και ο Ροζίερ με 22, έχοντας όμως 8/25 σουτ.

Τα δωδεκάλεπτα και το έξτρα εξάλεπτο: 32:27, 58:50, 85:73, 104:104, 117:112.

Οι Μπλέιζερς παρόλο που ξεκούρασαν τους Ντέμιεν Λίλαρντ και Γιουσούφ Νούρκιτς στην Νέα Ορλεάνη, κέρδισαν με 106:95 τους Πέλικανς. Το παιχνίδι κυλούσε σαν ένα πραγματικό ντέρμπι στα τρία πρώτα δωδεκάλεπτα, με τα αρκετά φάουλ, που φορτώθηκαν οι γηπεδούχοι και την αστοχία τους από τα 7,25, να μην τους επιτρέπει να μείνουν κοντά στο σκορ και στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης.

Ο Τζέραμι Γκραντ με 27 πόντους ήταν κορυφαίος για τους Μπλέιζερς, με τον Άνφερνι Σάιμονς να προσθέτει 23 πόντους, έχοντας βέβαια 5/18 σουτ και τον Τζος Χαρτ να σταματά στους 17 πόντους. Για τους Πέλικανς, ξεχώρισε φυσικά ο Ζάιον Γουίλιαμσον με 29 πόντους, που δείχνει εντελώς διαφορετική εικόνα φέτος, ενώ ο Τρέι Μέρφι πέτυχε 16 πόντους και ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ 13, με 6/17 σουτ.

Jerami Grant and Anfernee Simons combined for 50 PTS to lead the @trailblazers to their 3rd-straight win! #RipCity

Jerami Grant: 27 PTS, 8 REB, 4 AST, 4 STL

Anfernee Simons: 23 PTS, 6 AST, 5 3PM

