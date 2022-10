Πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια ο Νέιτ Ρόμπινσον

Ο πρώην NBAer ανακοίνωσε το πρόβλημα υγείας που τον ταλανίζει τα τελευταία τέσσερα χρόνια σοκάροντας όλο τον κόσμο του κορυφαίου πρωταθλήματος στον πλανήτη.

Στην αποκάλυψη πως τα τελευταία τέσσερα χρόνια πάσχει πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια προχώρησε ο άλλοτε NBAer, Nέιτ Ρόμπινσον. Ο κόσμος του ΝΒΑ “ταρακουνήθηκε” με την ομολογία του Αμερικανού άσου, ο οποίος μίλησε για την ασθένειά του μετά την είδηση ότι ο Ντικέμπε Μουτόμπο διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο.

Ο Ρόμπινσον μπήκε στο “μαγικό κόσμο” του ΝΒΑ το 2005 ως Νο.21 του Draft από τους Φοίνιξ Σανς για χάρη των Νιού Γιόρκ Νικς. Αγωνίστηκε 11 χρόνια στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, από το 2005 ως το 2016 μετρώντας 11 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 3 ασίστ μέσο όρο με 36% στα τρίποντα σε 23 λεπτά συμμετοχής.

Αναλυτικά, ο Νέιτ Ρόμπινσον είπε:

«Θέλω να γίνω η φωνή όσων έχουν πρόβλημα να μιλήσουν για την ασθένεια και να εστιάσουν σε έναν μεγαλύτερο στόχο. Την υγεία. Δεν ήμουν ποτέ ο τύπος του vocal leader, αφού προτιμούσα να μιλάω με πράξεις, αλλά τώρα είναι ώρα για εμένα να μιλήσω και να βοηθήσω όσους πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια».

11-year NBA veteran Nate Robinson – a three-time Slam Dunk Contest champion – announces he is battling renal kidney failure and is undergoing treatment. 🙏🏽 pic.twitter.com/VICvjXOW7k

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 16, 2022