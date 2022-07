Παρέα στους Λέικερς και τη νέα σεζόν οι τρεις σταρ

Η συγκεκριμένη τριάδα την περσινή χρονιά δε λειτούργησε, με αποτέλεσμα οι “Λιμνάνθρωποι” να μην μπουν ούτε στα πλέι οφ, όμως σύμφωνα με τον Κρις Χάινς, ΛεΜπρόν, Ντέιβις και Ουέστμπρουκ ήρθαν σε επικοινωνία με σκοπό να εκφράσουν στήριξη ο ένας στον άλλο και να παλέψουν φέτος όλοι μαζί για την επιστροφή στις επιτυχίες.

BREAKING: LeBron James, Anthony Davis and Russell Westbrook “huddled up” on a phone call recently to express their “commitment to one another and vowing to make it work”, reports @ChrisBHaynes. pic.twitter.com/40dB4TsgIq

