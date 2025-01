Ο Ολυμπιακός ευχήθηκε περαστικά στον Ομέρ Γιούρτσεβεν 

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν ήταν ο μεγάλος άτυχος της βραδιάς στο μεγάλο ντέρμπι του Παναθηναϊκού απέναντι στον Ολυμπιακό, καθώς ο Τούρκος σέντερ υπέστη κάκωση δεξιού άκρου ποδός και θα λείψει από έναν έως και δύο μήνες.

Η “ερυθρόλευκη” ΚΑΕ έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχόμενη ταχεία ανάρρωση στον παίκτη του “τριφυλλιού”.

«Στέλνουμε σκέψεις για ανάρρωση. Γίνε καλά σύντομα».

🙏🏽 Sending healing thoughts your way. Get well soon @omeryurtseven77 .#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #PAOOLY pic.twitter.com/pT3bouotes