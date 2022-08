Ο Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ γίνεται podcaster

Ο ζωντανός θρύλος του ΝΒΑ θα ξεκινήσει δική του εκπομπή, στην οποία θα συζητάει με παλιούς του συμπαίκτες στους Λέικερς, από τη δεκαετία του 80′ και όχι μόνο.

Ένας από τους πιο κομβικούς παίκτες στην ιστορία του… μαγικού κόσμου και ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών ετοιμάζει το δικό του podcast. Ο λόγος για τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, ο οποίος θα έχει μαζί του στο στούντιο παλιούς του συμπαίκτες από τους Λος Άντζελες Λέικερς. Ο Τζαμπάρ είναι φυσικά ένας θρύλος για το ΝΒΑ και τα όσα έχει να πει για το μπάσκετ και τον μαγικό κόσμο θα φανούν ενδιαφέροντα και κομβικά για τους ακροατές του.

I just started a podcast and I hope you like it ! These are going to be private conversations between me and my Showtime teammates. I will be releasing new episodes every week… Enjoy !https://t.co/Lq0WUMNfSY pic.twitter.com/SVnfPy7v6x

— Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) August 19, 2022