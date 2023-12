O Γιόκιτς θύμισε… Τσάμπερλειν

Ο Σέρβος αστέρας των Ντένβερ Νάγκετς πραγματοποίησε ακόμα μία… μαγική εμφάνιση στη νίκη της ομάδας του επί των Γκρίζλις και έγραψε ιστορία στο “μαγικό κόσμο” του ΝΒΑ.

Οι Ντένβερ Νάγκετς έκαναν… επίδειξη δύναμης κόντρα στους Μέμφις Γκρίζλις, επικρατώντας με το εμφατικό 142-105. Κορυφαίος για τους Νάγκετς ήταν ο… απίθανος Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίο σημείωσε ακόμη ένα triple-double με 26 πόντους, 14 ριμπάουντ και 10 ασίστ, μετρώντας 10/10 δίποντα, 1/1 τρίπόντο και 3/3 βολές.

Με αυτήν την εμφάνιση μάλιστα, ο Σέρβος σούπερ σταρ του Ντένβερ, έγραψε ιστορία. Συγκεκριμένα, αυτό ήταν ο τρίτο triple-double της καριέρας του σουτάρωντας με απόλυτη ευστοχία και έτσι ισοφάρισε τον Γουίλτ Τσάμπερλειν για τα περισσότερα τέτοια παιχνίδια στην ιστορία του ΝΒΑ.

Nikola Jokic had FULL COMMAND of the floor tonight in the Nuggets’ dominating 142-105 win!

🃏 26 PTS (11/11 FGM)

🃏 14 REB

🃏 10 AST

The Joker joins Wilt Chamberlain as the only players in NBA history to record a triple-double on 100% shooting (Min. 10 FGA) in multiple games. pic.twitter.com/KS0v6Wh9gY

— NBA (@NBA) December 29, 2023