Επιβίωσαν στην παράταση οι Σέλτικς | Επιτέλους… νίκη για τους Σπερς

Μεγάλο ενδιαφέρον είχαν οι αναμετρήσεις στο “μαγικό κόσμο” του ΝΒΑ τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/12). Σπουδαίες νίκες πανηγύρισαν οι “Κέλτες”, το Σαν Αντόνιο, οι Χιτ, αλλά και οι Λος Άντζελες Λέικερς.

Μπόστον Σέλτικς – Ντιτρόιτ Πίστονς 128-122 (παρ.)

Mετά από μία συναρπαστική “μάχη” στη Βοστώνη, οι Σέλτικς κατάφεραν να επιβληθούν με 128-122 στην παράταση επί των Ντιτρόιτ Πίστονς, οι οποίοι παρά την προσπάθειά τους, δεν κατάφεραν να διακόψουν το αρνητικό τους σερί, φτάνοντας έτσι τις 28 συνεχόμενες ήττες στη φετινή σεζόν του ΝΒΑ. Έτσι, οι “Κέλτες” ανέβηκαν στο 24-6 και παραμένουν στην κορυφή της Ανατολής, τη στιγμή που το Ντιτρόιτ έπεσε στο 2-29.

Για τους νικητές ξεχώρισε το δίδυμο Τέιτουμ – Πορζίνγκις. Ο πρώτος έφτασε στο double-double έχοντας 31 πόντους και 10 ασίστ, ενώ ο Λετονός ψηλός τελείωσε το ματς με 35 πόντους και 8 ριμπάουντ. Για τους Πίστονς ξεχώρισε ο Κέιντ Κάνιγχαμ, ο οποίος ολοκλήρωσε το ματς με 31 πόντους, 6ριμπάουντ και 9 ασίστ. Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Τζέι Άιβι με 22 πόντους και 10 ριμπάουντ.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-30, 47-66, 82-82, 108-108, 128-122

ΣΕΛΤΙΚΣ: Τέιτουμ 31 (2/11 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 10 ασίστ), Χόρφορντ 8 (2/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Πορζίνγκις 35 (3/9 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Γουάιτ 23 (4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Χόλιντεϊ 12 (9 ριμπάουντ), Πρίτσαρντ 9 (4 ριμπάουντ), Χάουσερ 5 (1/4 τρίποντα), Κετά 5, Μπρίσετ.

ΠΙΣΤΟΝΣ: Μπογκντάνοβιτς 17 (12 ριμπάουντ), Νοξ 6, Ντούρεν 15 (14 ριμπάουντ), Άιβι 22 (10 ριμπάουντ), Κάνιγχαμ 31 (4/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Τόμπσον 2, Λίβερς 9, Γουάισμαν 6, Μπουρκς 12 (4/12 τρίποντα), Χέις 2.

Σικάγο Μπουλς – Ιντιάνα Πέισερς 104-120

Εύκολη νίκη πανηγύρισε η Ιντιάνα στην έδρα των Μπουλς, επικρατώντας με 120-104. Με τη νίκη αυτή, οι Πέισερς ανέβηκαν στο 16-14 και βρίσκονται στην 8η θέση της Ανατολής, ενώ οι “Ταύροι” υποχώρησαν στο 14-19 και στην 10η θέση της ίδιας περιφέρειας αντίστοιχα.

Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον ηγήθηκε για άλλο ένα παιχνίδι για τους Πέισερς, καθώς τελείωσε το ματς με 21 πόντους, αλλά και 20 ασίστ, ενώ πρώτος σκόρερ της Ιντιάνα ήταν ο Μάιλς Τέρνερ με 24 πόντους. Στον αντίποδα, για το Σικάγο ξεχώρισαν οι Πάτρικ Γουίλιαμς και ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν με 22 και 21 πόντους αντίστοιχα.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 31-37, 52-63, 77-85, 104-120

Hali becomes the second player in NBA history to record 20+ PTS, 20+ AST and 0 TO in a game (Chris Paul – 12/10/2016) pic.twitter.com/xDgVffWfZA

Tyrese Haliburton put on a SPECIAL performance in the Pacers’ win in Chicago!

Νιού Όρλεαν Πέλικανς – Γιούτα Τζαζ 112-105

Μετά από μία “μάχη” για… γερά νεύρα, οι Πέλικανς έφτασαν στη νίκη με 112-105 κόντρα στους Γιούτα Τζαζ, με αποτέλεσμα να ανέβουν στο 18-14 και στην 6η θέση της Δύσης αντίστοιχα, ενώ η ομάδα της Γιούτα έπεσε στο 13-19 και στην 12η θέση της κατάταξης.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Μπράντον Ίνγκραμ, ο οποίος “σταμάτησε” στους 26 πόντους και τις 5 ασίστ, ενώ επάξια στο πλευρό του στάθηκε ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ με 22 πόντους και 6 ασίστ, όπως πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Ζάιον Γουίλιαμσον, ο οποίος τελείωσε το ματς με 21 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Για τους Τζαζ διακρίθηκε ο Κόλιν Σέξτον με 26 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ στο πλευρό του με αξιώσεις στάθηκε ο Λάουρι Μάρκανεν με 24 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 39-37, 59-51, 81-76, 112-105

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Ντάλας Μάβερικς 118-110

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τους τον Άντονι Έντουαρντς, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς επικράτησαν με 118-110 των Ντάλας Μάβερικς και έτσι… σκαρφάλωσαν στο 23-7 και παραμένουν στην κορυφή της δυτικής περιφέρειας, ενώ οι “Μαβς” υποχώρησαν στο 18-14 και έμειναν στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Δύσης.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο… συνήθης ύποπτος, Άντονι Έντουαρντς, ο οποίος “σταμάτησε” στους 44 πόντους με 6/11 τρίποντα. Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο “διπλός” Ρούντι Γκομπέρ, ο οποίος είχε 20 πόντους και 11 ριμπάουντ. Για το Ντάλας που αγωνίστηκε χωρίς τον Λούκα Ντόντσιτς, ξεχώρισε ο Τιμ Χάρτναγουεϊ, ο οποίος σημείωσε 32 πόντους, ενώ οι Χάρντι και Τζόουνς πρόσθεσαν από 17 και 15 πόντους έκαστος.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 37-26, 61-56, 98-91, 118-110

Ant Edwards was in FULL attack mode as the 1st-place Timberwolves improve to 23-7!

Ντένβερ Νάγκετς – Μέμφις Γκρίζλις 142-105

Οι Ντένβερ Νάγκετς έκαναν… επίδειξη δύναμης κόντρα στους Μέμφις Γκρίζλις, επικρατώντας με το εμφατικό 142-105. Έτσι, το Ντένβερ ανέβηκε στο 23-10 και τη δεύτερη θέση της Δύσης αντίστοιχα, ενώ οι Γκρίζλις έπεσαν στο 10-10 και πλέον έχουν μείνει αρκετά πίσω στον… αγώνα για τα πλέι-ιν του ΝΒΑ.

Κορυφαίος για τους Νάγκετς ήταν ο… απίθανος Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίο σημείωσε ακόμη ένα triple-double με 26 πόντους, 14 ριμπάουντ και 10 ασίστ, μετρώντας 10/10 δίποντα, 1/1 τρίπόντο και 3/3 βολές. Επάξια στο πλευρό του στάθηκε ο Τζαμάλ Μάρεϊ με 23 πόντους και 9 ασίστ. Από την άλλη πλευρά, για το Μέμφις διακρίθηκε ο Ντέσμοντ Μπέιν με 23 πόντους και 3/5 τρίποντα, ενώ ο Μάρκους Σμαρτ πρόσθεσε 17 πόντους και 5 ασίστ.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 33-27, 65-48, 106-83, 142-105

ΝΑΓΚΕΤΣ: Πόρτερ 8 (4 ριμπάουντ), Γουάτσον 20 (5 ριμπάουντ), Γιόκιτς 26 (14 ριμπάουντ, 10 ασίστ), Κάλντγουελ-Ποπ 12 (2/5 τρίποντα), Μάρεϊ 23 (4/6 τρίποντα), Χόλιντεϊ 8, Μπράουν 11 (3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τζάκσον 9 (7 ασίστ), Στρόδερ 12 (2/8 τρίποντα), Τζόρνταν 4 (9 ριμπάουντ), Κέι 2, Νάτζι 4, Πίκετ 2.

ΓΚΡΙΖΛΙΣ: Γουίλιαμς 5 (11 ριμπάουντ), Τζάκσον 14 (4 ριμπάουντ), Μπιγιόμπο 2, Μπέιν 23 (3/5 τρίποντα), Σμαρτ 17 (2/6 τρίποντα), Ρόντι 15, Κόντσαρ 10 (7 ριμπάουντ), Τίλμαν 6, Γουίλιαμς 7, Γκίλιαρντ 6.

The Joker joins Wilt Chamberlain as the only players in NBA history to record a triple-double on 100% shooting (Min. 10 FGA) in multiple games. pic.twitter.com/KS0v6Wh9gY

Nikola Jokic had FULL COMMAND of the floor tonight in the Nuggets’ dominating 142-105 win!

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς -Σαν Αντόνιο Σπερς 105-118

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς… άλωσαν το Πόρτλαντ με 118-105, με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να γράφει ιστορία. Έτσι, το Σαν Αντόνιο ανέβηκε στο 5-25, παραμένοντας όμως στον πάτο της δυτικής περιφέρειας, ενώ το Πόρτλαντ υποχώρησε στο 8-22.

Ο Βικτόρ Γουεμπανιαμά έγινε ο πρώτος παίτκης στην ιστορία του NBA που σημειώνει 30 πόντους και 7 τάπες σε λιγότερο από 30 λεπτά, ενώ παράλληλα είχε 6 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ. Επάξια στο πλευρό του στάθηκε ο Βάσελ με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Για τους Μπλέιζερς διακρίθηκε ο Μάλκολμ Μπρόγκντον, ο οποίος είχε 29 πόντους, 6 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ με 6/8 τρίποντα. Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Τζέραμι Γκραντ με 29 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Χέντερσον πρόσθεσε 25 πόντους και 4 ασίστ.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 14-38, 45-59, 74-87, 105-118

ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ: Καμαρά 1 (7 ριμπάουντ), Γκραντ 29 (10 ριμπάουντ), Μπράουν 4 (7 ριμπάουντ), Μπρόγκντον 29 (6/8 τρίποντα), Χέντερσον 25 (3/7 τρίποντα), Γουόκερ 6 (9 ριμπάουντ), Μέις, Τάιμπουλ 4 (1/7 τρίποντα), Γουέινραϊτ, Μπάτζι 7.

ΣΠΕΡΣ: Σαμπέιν 2, Σότσαν 16 (7 ριμπάουντ), Γουεμπανιαμά 30 (2/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Βάσελ 17 (5 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Μπράναμ 13 (3/6 τρίποντα), Κόλινς 11 (7 ριμπάουντ), Τζόνσον 9 (1/6 τρίποντα), Τζόουνς 8, Οσμάν 4, ΜακΝτέρμοτ 8, Μαμουκελασβίλι, Γουέσλι.

Victor Wembanyama put on a SHOW tonight as the Spurs pick up the win in Portland! 🤩

30 PTS / 6 REB / 6 AST / 7 BLK

Wemby is the 2nd rookie in NBA History to record 30+ points, 5+ rebounds, 5+ assists, and 7+ blocks in a game (David Robinson – 03/19/1990). pic.twitter.com/0mtmHjD0fC

— NBA (@NBA) December 29, 2023