O Γιάννης δεν αγωνίστηκε, αλλά μοίρασε χαρά στους μικρούς φίλους των Μπακς (video)

Ένας τυχερός νέος έλαβε δώρο από τον Έλληνα σταρ των “Ελαφιών”, ο οποίος παρά το γεγονός πως ήταν εκτός αποστολής στο ματς με τους Καβαλίερς, γέμισε χαμόγελα το γήπεδο του Κλίβελαντ.

Παρά την απουσία του από το παρκέ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σκόρπισε χαμόγελα στην έδρα των Κλίβελαντ Καβαλίερς. Ένας μικρός φίλος των Μιλγουόκι Μπακς βρέθηκε στο γήπεδο για να δει από κοντά το παιχνίδι αυτό και πλέον διαθέτει μια… αξέχαστη ανάμνηση.

Συγκεκριμένα, ο νεαρός φίλος των “Ελαφιών” με ένα πλακάτ, έκανε αισθητή την παρουσία του, ζητώντας από τον “Greek Freak” τα παπούτσια του λόγω της γιορτής που είχε. Ο Έλληνας σταρ δεν αρνήθηκε και υπογράφοντάς του τα παπούτσια του τα χάρισε μαζί με ένα τεράστιο χαμόγελο και μια φοβερή ανάμνηση.//

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Happy Birthday!!! Thank you for the support 🙌🏾 pic.twitter.com/b2Pg5a53pZ

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) January 22, 2023