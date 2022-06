Ντουράντ: «Είμαι ένας υπάλληλος και ένας παίκτης στην ομάδα όπως οι άλλοι»

Ο 33χρονος σούπερ σταρ των Μπρούκλιν Νετς “χτύπησε” στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απαντώντας σε αρκετά μηνύματα μεταξύ των οποίων και ένα που έκανε αναφορά για ηγετική συμπεριφορά.

Ο Κέβιν Ντουράντ έδωσε απαντήσεις μέσω του Twitter σε ερωτήσεις ακολούθων του και αναφέρθηκε σε θέματα ηγετικής συμπεριφοράς, σχολιάζοντας το αν παίρνει αποφάσεις σε όποια ομάδα κι αν αγωνίζεται.

Ερωτηθείς για το αν θεωρεί τον εαυτό του ηγέτη, ο 33χρονος σούπερ σταρ ανέφερε: «Είμαι ένας υπάλληλος και ένας παίκτης στην ομάδα όπως οι άλλοι. Μερικές φορές βγαίνω μπροστά και λέω την άποψή μου, άλλες όχι. Το κύριο μήνυμα και η απόφαση παίρνεται από τον προπονητή».

I’m an employee and one of the guys on the team. Some moments I’m out in front, some moments I’m not. The main message comes from the coach imo https://t.co/EqxQYrkhQq

— Kevin Durant (@KDTrey5) June 13, 2022