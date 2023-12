Νέο “sold out” ανακοίνωσε η Ζαλγκίρις

Η ομάδα του Κάουνας γνωστοποίησε επίσημα ότι στο ματς με την Παρτίζαν (14/12) το γήπεδο θα είναι για άλλη μια φορά κατάμεστο.

Η “Ζalgirio Arena” αποτελεί ένα από τα γήπεδα με τη μεγαλύτερη προσέλευση στην Ευρώπη και η Ζαλγκίρις ανακοίνωσε νέο “sold out” ενόψει του επερχόμενου αγώνα με την Παρτίζαν (14/12) για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Οι Λιθουανοί βρίσκονται στην 3η θέση της λίστας των ομάδων με τον περισσότερο κόσμο ανά ματς, κάτι που δείχνει την αγάπη του κόσμου για το μπάσκετ, αλλά και τη Ζαλγκίρις συγκεκριμένα.//Γ.

One more SOLD-OUT. Thank you for support, green-and-whites! 💚 pic.twitter.com/pAYIee5etd

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) December 7, 2023