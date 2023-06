Η απόφαση των Μπλέιζερς που δυσαρέστησε τον Λίλαρντ

Το μέλλον του Αμερικανού σούπερ σταρ στην ομάδα του Όρεγκον μοιάζει πιο… αμφίβολο από ποτέ, ενώ μάλιστα μία πρόσφατη επιλογή της διοίκησης του οργανισμού δεν αποκλείεται να τον στείλει πιο κοντά στην… έξοδο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ντέιμιαν Λίλαρντ φέρεται να είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένος από την απόφαση των Πόρτλαντ Τρέιλ-Μπλέιζερς να διατηρήσουν τη Νο.3 επιλογή του draft. Η συγκεκριμένη απόφαση έφερε τον Σκουτ Χέντερσον στην ομάδα. Ο 33χρονος All-Star γκαρντ επιθυμούσε να γίνει ανταλλαγή της συγκεκριμένης επιλογής, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα για ουσιαστική ενίσχυση του ρόστερ. Αυτό δεν συνέβη και πλέον η πιθανότητα να ζητήσει να αποχωρήσει ο “Dame Dolla” είναι λίγο μεγαλύτερη.//Α.

Το δημοσίευμα:

“Dame and his people were not thrilled that [Portland] used the pick.”

