Μπασκόνια: Πλησιάζει σε Μονέκε

Από την Μονακό στους Βάσκους φαίνεται να πηγαίνει ο Νιγηριανοαυστραλός φόργουαρντ, βάσει του “τιτιβίσματος” του Ντόνατας Ουρμπόνας.

Ο Λιθουανός insider, Ντόνατας Ουρμπόνας, αποκάλυψε πως ο ισπανικός σύλλογος έχει έρθει κοντά στο ενδεχόμενο μίας πολύ συμαντικής μεταγραφής, η οποία βρίσκεται σε

προχωρημένες προφορικές συζητήσεις.

Το ρεπορτάζ αναφέρει πως οι Βάσκοι θέλουν να “δέσουν” τον 27χρονο φόργουορντ για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο Μονέκε αγωνίστηκε σε 16 παιχνίδια της Euroleague, σχεδόν στο δεύτερο μισό δηλαδή, σκοράροντας 3.9 πόντους και μαζεύοντας 3.1 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Να σημειωθεί πως ο Νιγηριανοαυστραλός έχει αγωνιστεί ξανά στο ισπανικό πρωτάθλημα, την σεζόν 2021/22, με την φανέλα της Μανρέσα.//ΓΚ

According to @Urbodo, Chima Moneke is on his way to Baskonia 🇪🇸✈️ pic.twitter.com/gMM2PBr9ps

— BasketNews (@BasketNews_com) July 18, 2023