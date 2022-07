Mια “ανάσα” από το “τριφύλλι” ο Γκριγκόνις

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι συζητήσεις του Παναθηναϊκού με τον 28χρονο διεθνή Λιθουανό γκαρντ, προκειμένου να ντυθεί στα “πράσινα” για τα επόμενα δυο χρόνια.

Μετά την απόσυρση του ενδιαφέροντός τους από τον Νικ Καλάθη, οι “πράσινοι” κινούνται για την απόκτηση δυο παικτών στις θέσεις του άσου και του σούτινγκ γκαρντ. Ο λόγος για τον Νέιτ Γουόλτερς που αναφέρθηκε νωρίτερα και για τον Μάριους Γκριγκόνις, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά στην τελική συμφωνία με το “τριφύλλι”.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, ο Ντέγιαν Ράντονιτς επιθυμεί την ενίσχυση της ομάδας στην περιφερειακή γραμμή και οι συζητήσεις με τον Μάριους Γκριγκόνις βρίσκονται σε καλό επίπεδο, με τον 28χρονο Λιθουανό γκαρντ να συμφωνεί με τον Παναθηναϊκό για τα επόμενα δυο χρόνια.

Όπως φαίνεται το “τριφύλλι” έχει συμφωνήσει με την ομάδα που έχει ακόμα τα δικαιώματα του Γκριγκόνις, την ΤΣΣΚΑ Μόσχας όσον αφορά το “buy out” του παίκτη, ο οποίος την προηγούμενη σεζόν είχε υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τη “ρωσική αρκούδα”.

Υπενθυμίζεται πως ο Γκριγκόνις τη σεζόν που μας πέρασε πριν την αποβολή των ρωσικών ομάδων από την Ευρωλίγκα, είχε 8,5 πόντους κατά μέσο όρο ανά ματς σουτάροντας με 43% στο τρίποντο σε 16 συνολικά εμφανίσεις.

Following the breakdown of their negotiations with Nick Calathes, Panathinaikos intensified their efforts to sign Marius Grigonis.

It seems that those efforts have paid off 🔜https://t.co/A1iKleSqGI

— BasketNews (@BasketNews_com) July 11, 2022