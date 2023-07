Μένει στο Ντιτρόιτ ο Στιούαρτ

Οι Πίστονς βρίσκονται κοντά στην ανανέωση της συνεργασίας τους με τον 22χρονο σέντερ, ο οποίος συμφώνησε με το σύλλογο για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Οι Πίστονς θέλουν να διατηρήσουν τον κορμό τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στο “μαγικό κόσμο” του ΝΒΑ και σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι του ESPN, η ομάδα του Ντιτρόιτ θέλει να επεκτείνει τη συνεργασία της με τον Αϊζάια Στιούαρτ.

Συγκεκριμένα, ο 22χρονος σέντερ ήρθε σε συμφωνία με τους Πίστονς και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο ανανέωσης για τα επόμενα τέσσερα χρόνια με απολαβές που “αγγίζουν” τα 64 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Στιούαρτ φέτος σε 50 παιχνίδια που είχε συμμετοχή, μέτρησε 11.3 πόντους, 8.1 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ κατά μέσο όρο ανά αγώνα στην κανονική περίοδο του κορυφαίου πρωταθλήματος στον πλανήτη.//Γ.

Detroit Pistons F/C Isaiah Stewart has agreed on a four-year, $64 million rookie contract extension, his agent Drew Gross of @RocNationSports tells ESPN. Stewart gets the first non-maximum extension for the 2020 draft class. pic.twitter.com/9a2W7tLj23

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 11, 2023