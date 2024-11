KAE Oλυμπιακός: «Δεν κοιτάζουμε πίσω…»

«Δεν κοιτάζουμε πίσω…», πίσω αναφέρει μεταξύ άλλων το κείμενο που συνοδεύει την φωτογραφία από το ευρωπαϊκό ντέρμπι στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

«Δεν κοιτάζουμε πίσω γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε αυτό που βρίσκεται μπροστά μας.

Έχουμε back to back αγώνες! Αύριο (10/11, 20:15) υποδεχόμαστε στο ΣΕΦ τον Προμηθέα και την Τρίτη (12/11, 21:00) την Βιλερμπάν.

Να είσαι εκεί!», αναφέρεται στο ποστάρισμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός στα social media, κάνοντας και την προαναγγελία στα επόμενα δύο ματς της ομάδας για την GBL και την Euroleague.

