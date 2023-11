Η Ζαλγκίρις πέρασε με… στιλ από την “πρωτεύουσα της μόδας”

Η λιθουανική ομάδα κατάφερε να περάσει ένα ήσυχο βράδυ στο Μιλάνο, κόντρα στην Ολίμπια, με τελικό σκορ 83-70. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης από την αρχή μέχρι το τέλος – ποιος άλλος; – ο Έντγκαρας Ουλάνοβας.

Η Ολίμπια Μιλάνο υποδέχθηκε στην Ιταλία, στο “Mediolanum Forum”, την Ζαλγκίρις, από την οποία και “γνώρισε” την ήττα, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Euroleague. Μάλιστα, ο Λιθουανός φόργουορντ ήταν εκείνος που χάρισε την νίκη στην ομάδα του, μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο προηγούμενο γύρο της ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο αγώνας:

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν στην αναμέτρηση με τον ίδιο ρυθμό, μέχρι τα 2:40, όταν ο Ουλάνοβας δημιούργησε την μεγαλύτερη διαφορά – μέχρι στιγμής – (16-12) στην αναμέτρηση, υπέρ της Ζαλγκίρις, όντας εύστοχος πίσω από την γραμμή των 6.75 μέτρων. Ωστόσο, οι Λο και Μίροτιτς “μάζεψαν” ξανά την διαφορά, παίρνοντας “κεφάλι” με έναν πόντο με την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου (19-18). Ο Λιθουανός φόργουορντ των φιλοξενούμενων όμως, σε συνεργασία με τον Χέις, άνοιξαν την ψαλίδα της διαφοράς στους 10 πόντους, για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο έφτασε στο τέλος του με σκορ 41-31.

Ερχόμενοι από τα αποδυτήρια, οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να ανατρέψουν την κατάσταση, με την διαφορά να παραμένει διψήφια, χάρη στην πολύ καλή διαχείριση της φιλοξενούμενης ομάδας. Με τους Σιλντς και Μίροτιτς όμως, η Αρμάνι του Ετόρε Μεσίνα κατάφερε να μειώσει ακόμη και στους 5 πόντους (54-49, 2:04). Ο Ουλάνοβας όμως, με δίποντο, έκανε το 59-52 για την λήξη της τρίτης περιόδου. Στην έναρξη της επόμενης, ο Σμιτς έκανε την “απόσταση” ξανά διψήφια (62-52). Έτσι, οι παίκτες του Καζίς Μακσβίτις κατάφεραν να κρατήσουν… απροσπέραστη την διαφορά “ασφαλείας” τους στους – περίπου – 10 πόντους. Μάλιστα, στο τέλος της ημέρας, η Ζαλγκίρις έσπασε και το φράγμα των 10 πόντων, ανοίγοντας την “ψαλίδα” στους 13 (79-66, 1:50), με την εν λόγω διαφορά να παραμένει μέχρι την λήξη, με τελικό σκορ 83-70.

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 31-41, 52-59, 70-83

Ο MVP της αναμέτρησης: Ο Έντγκαρας Ουλάνοβας σκόραρε 20 πόντους, μάζεψε 6 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ για το νικηφόρο πέρασμα από το Μιλάνο, για την ομάδα τους Καζίς Μακσβίτις.

Ο πολυτιμότερος από τους… ηττημένους: Ο Σέιβον Σιλντς ήταν εκείνος που έβαλε πιο ενεργά το “λιθαράκι” του από κάθε άλλο παίκτη των γηπεδούχων, έχοντας 21 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Αρμάνι (Μεσίνα): Λο 3, Πόιθρες 4, Μπορτολάνι , Τονούτ 5 (1), Μέλι 4 (5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ρίτσι, Χολ 11 (2), Σιλντς 21 (3/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Μίροτιτς 14 (2/7 τρίποντα), Χάινς 4 (3 ριμπάουντ), Φόγκτμαν 4 (5 ριμπάουντ).

Ζαλγκίρις (Μακσβίτις): Έβανς 19 (4/6 τρίποντα, 4 ασίστ, 4 λάθη), Λεκαβίτσιους (3 ασίστ), Χέιζ 9 (1/1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ), Γκεντράιτις , Σμιτς 16 (4/5 τρίποντα), Μπιρούτις 8, Ντίμσα 5 (1), Λαβρινοβίτσιους 2, Μπουτκεβίτσιους 4, Ουλανόβας 20 (1/4 τρίπονταμ 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ).

