Γ. Αντετοκούνμπο: «Ήρθε η ώρα να γίνω καλύτερος και να ετοιμαστώ για την 11η σεζόν μου»

Με μία ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο Τwitter, ο Έλληνας σούπερ σταρ δήλωσε ευλογημένος που έπαιξε την 10η σεζόν του στο ΝΒΑ, ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για την στήριξη και τόνισε ότι ήρθε η ώρα να δουλέψει για να βελτιωθεί κι άλλο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπαιξε την 10η σεζόν του στο ΝΒΑ και πάει για την 11η! Ο “Greek Freak” είναι έτοιμος να κοιτάξει μπροστά και με μία ανάρτησή του στο Τwitter ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για την στήριξη και τόνισε ότι θα συνεχίσει να δουλεύει ώστε να βελτιωθεί.

«Ευλογημένος που έπαιξα την 10η σεζόν μου στο NBA. Στους φίλους των Μπακς και στους θαυμαστές μου ανά τον κόσμο: ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. Σας ευχαριστώ για την αγάπη και την στήριξη. Ήρθε η ώρα να γίνω καλύτερος και να ετοιμαστώ για την 11η σεζόν μου! Τα λέμε σύντομα», έγραψε ο Έλληνας σούπερ σταρ στην ανάρτησή του.//Λ.

Blessed to have played my 10th NBA season. To my Bucks fans and fans all around the world, THANK YOU. Thank you for your love and support. It’s time to get better and ready for year 11! See you soon. 🙏🏾😁 pic.twitter.com/TykDxNvL7Y

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) May 17, 2023