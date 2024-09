Τα διδάγματα του Super Cup και η αδυσώπητη Euroleague

Οι Πειραιώτες χαμογέλασαν στο πρώτο “αιώνιο” ντέρμπι της τρέχουσας σεζόν και σίγουρα άπαντες θυμήθηκαν τη χρησιμότητα και τα ηγετικά skills του Σάσα Βεζένκοφ. Ο Βούλγαρος φόργουορντ παραμένει ένας υψηλότατου επιπέδου παίκτης, που γύρισε στην Ευρώπη και στον Πειραιά, για να σαρώσει όλους τους τίτλους συλλογικούς ή ατομικούς, που θα βρεθούν στο διάβα του. Η παράστασή του στην τέταρτη περίοδο ήταν παροιμιώδης και αυτό θορύβησε όλη τη Euroleague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει την ευτυχία να πανηγυρίζει για την επιστροφή παικτών, που κατέχουν ελληνικό διαβατήριο και φαρμακερό σουτ. Οι Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ άνοιξαν την άμυνα του Παναθηναϊκού κι αυτό σίγουρα θα προκαλέσει σκεπτικισμό στο “πράσινο” προπονητικό επιτελείο για το άμεσο μέλλον. Ο ομογενής γκαρντ ήταν εξωπραγματικός στην πρώτη περίοδο του τελικού με 4/4 τρίποντα και σίγουρα η ικανότητα του στο παιχνίδι ένας εναντίον ενός, θα φανεί χρήσιμη, όταν μπλοκαριστεί το χειρουργικό πλάνο του coach Β.

Δεν γίνεται να μην σταθούμε και στην all around εμφάνιση του Φίλιπ Πετρούσεφ, που μοιάζει αποφασισμένος να κάνει step up στην καριέρα του. Ναι η φυσική του θέση δεν είναι πεντάρι, όμως οι 18 πόντοι και τα 8 ριμπάουντ, απέναντι στην πράσινη front line, λένε πολλά. Ο Σέρβος ψηλός θέλει να νιώθει πρωταγωνιστής και μέχρι να επιστρέψουν οι Μουσταφά Φαλ και Νίκολα Μιλουτίνοφ, καλείται να αποτυπώσει το ταλέντο του στα παρκέ της Euroleague. Η δουλειά του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν είναι καθόλου εύκολη, καθώς όταν η γραμμή ψηλών των Πειραιωτών αποθεραπευτεί, τότε αναγκαστικά, κάποιος θα μείνει πίσω στο ροτέισον.

Ο Ολυμπιακός διαθέτει εντυπωσιακό “firepower” σε σχέση με την περσινή σεζόν και πιθανότατα θα πηγαίνει τα παιχνίδια του, σταθερά πάνω από τους 80 πόντους, ανεξαρτήτως αντιπάλου.

Μπουκάλες οξυγόνου στον Λεσόρ, βαρόμετρο ο Σλούκας Eurokinissi

Ο Παναθηναϊκός δεν μας έδειξε κάτι διαφορετικό από την περσινή σεζόν, όπου και πάλι ξεκίνησε προβληματικά και τελικά κατέληξε να κατακτήσει το πρωτάθλημα Ελλάδας και Ευρώπης. Ο κόουτς Άταμαν βασίζει πολλά στους γκαρντ και στον τελικό με τον Ολυμπιακό, μόνο οι Γκραντ και Σλούκας στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και ο Γκριγκόνις με την εξωτερική του εκτέλεση. O αρχηγός του “τριφυλλιού” φάνηκε να έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό στο γόνατο και μοιάζει έτοιμος να οδηγήσει την ομάδα του προς την διατήρηση των περσινών της κεκτημένων.

Ο Κέντρικ Ναν βγήκε εκτός ρυθμού με τα τρία γρήγορα φάουλ, ενώ ο Ματίας Λεσόρ υπέπεσε σε πολλά αβίαστα λάθη, δείγμα πνευματικής κόπωσης. Ο Γιούρτσεβεν δεν αγωνίστηκε πολύ, καθώς φαινόταν ανέτοιμος, όπως και ο Ντίνος Μήτογλου, που πραγματοποίησε μέτρια εμφάνιση.

Το “τριφύλλι” φάνηκε να δοκιμάζει σχήματα ενόψει Euroleague (αδόκιμη η πεντάδα με Λεσόρ και Γιούρτσεβεν) και σίγουρα η απώλεια του τίτλου πονάει, όμως η εμπειρία της περσινής χρονιάς, λειτουργεί ως καύσιμο για τα σπουδαία, που έρχονται σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Μην γελιέται κανείς πως αμφότεροι οι οργανισμοί, έχουν ήδη αφήσει πίσω τους τα τεκταινόμενα στη Ρόδο, αφού ο μαραθώνιος της Euroleague ξεκινάει κι εκεί οι ήττες μετράνε και πονάνε διπλά.

ΥΓ. Το κορυφαίο συλλογικό ντέρμπι της Ευρώπης παίζεται στη χώρα μας κι ας το απολαύσουμε, καθώς τίποτα δεν είναι δεδομένο στον επαγγελματικό αθλητισμό.

Δημήτρης Μπούκας