Χωρίς Τέιλορ κόντρα στον Ολυμπιακό η Ζαλγκίρις

Με μία σημαντική απουσία θα παραταχθούν οι Λιθουανοί κόντρα στον Ολυμπιακό, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ τους δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού του.

Η Ζαλγκίρις Κάουνας υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 20:00 για την 29η αγωνιστική της Euroleague και οι Λιθουανοί θα παραταχθούν με μια σημαντική απουσία, αυτή του Αϊζάια Τέιλορ, ο οποίος δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του και δεν θα προσφέρει τις υπηρεσίες του κόντρα στους Πειραιώτες.

Ο Αμερικανός γκαρντ αποκόμισε τον τραυματισμό αυτόν στον μηρό από την αναμέτρηση για το λιθουανικό πρωτάθλημα απέναντι στη Ρίτας. Φέτος, μέχρι στιγμής στη θητεία του στην Ζαλγκίρις, ο Τέιλορ μετράει 7.9 πόντους, 1.9 ασίστ και 1.1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά ματς. //

Tough blow, as Zalgiris heads into tonight’s EuroLeague game without Isaiah Taylor. 🤕 pic.twitter.com/38YlVm91Ss

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) March 16, 2023