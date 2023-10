Αντετοκούνμπο: «Υπάρχει hype γύρω από εμάς, πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι»

Ο Σταρ των Μπακς προχώρησε σε αρκετά ενδιαφέρουσες δηλώσεις στο πλαίσιο της Media Day, μιλώντας για την προσθήκη του Λίλαρντ, την φυγή του Χόλιντει, το συμβόλαιο του αλλά και για τους στόχους της ομάδας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε το μικρόφωνο στην καθιερωμένη media day και για άλλη μία φορά ήταν απολαυστικός στις δηλώσεις του.

Οι Μιλγούοκι Μπακς έχουν αλλάξει προπονητή, προχώρησαν στην απόκτηση του Ντέμιαν Λίλαρντ μέσω ανταλλαγής και… έδειξαν στον Γιάννη ότι συμβαδίζουν στον ίδιο δρόμο, δηλαδή στην επίτευξη του στόχου, την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Greek Freak εξέφρασε την χαρά και τον ενθουσιασμό του που θα παίξει μαζί με τον Λίλαρντ, ενώ τόνισε πως θα είναι στους Μπακς όσο η ομάδα στοχεύει το πρωτάθλημα.

Οι δηλώσεις

«Έχοντας έναν παίκτη σαν τον Ντέιμ στην ομάδα είναι απίστευτο. Θέλει να κερδίσει, είναι πολύ πεινασμένος. Είμαι 10 χρόνια και έχω κάνει πράγματα. Με αυτή την κίνηση υπάρχει μεγάλο hype γύρω από την ομάδα και ο κόσμος θεωρεί ότι είμαστε μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ανατολή. Πηγαίνοντας στη σεζόν πρέπει να χτίσουμε καλές συνήθειες. Πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι και να μείνουμε συγκεντρωμένοι. Υπάρχει hype γύρω από εμάς και πολύ κουβέντα. Στο τέλος της ημέρας δεν κερδίζεις έναν τίτλο με μια κίνηση. Κερδίζεις μένοντας όρθιος στο τέλος. Έχουμε σπουδαίους παίκτες στην ομάδα. Πρέπει να παίξουμε, να είμαστε στην ίδια σελίδα, να γινόμαστε καλύτεροι και να χτίσουμε συνήθειες παιχνίδι με παιχνίδι. Δεν πρέπει να μιλάμε πολύ, αλλά να παίζουμε το παιχνίδι».

Οι σκέψεις του για την νέα χρονιά: «Είναι κάτι που λέω κάθε χρόνο, κάτι που λέω από τότε που έγινα ηγέτης της ομάδας. Θέλω να κερδίζω παιχνίδια. Θέλω να κερδίζω παιχνίδια, θέλω να κερδίζω τίτλους. Αν πρέπει να θυσιάσω χρόνο με την οικογένεια, χρόνο στο παρκέ, θέλω όλοι να είναι στην ίδια σελίδα. Μιλάω για όλο τον οργανισμό. Είμαστε εδώ για να κερδίσουμε. Πάντα θέλουμε να κερδίζουμε. Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Ελπίζω να σκέφτονται όλοι έτσι. Βλέπω την αφοσίωση όλων στην ομάδα να χτίσουν ένα γκρουπ επιπέδου πρωταθλήματος. Δεν μου αρέσει να είμαστε από τις χειρότερες ομάδες, θέλω να νιώθω άνετα και να διεκδικώ ένα πρωτάθλημα.

Είναι κάτι που λέω κάθε χρόνο. Όσο η ομάδα παλεύει για πρωτάθλημα είμαι εδώ. Θέλω να κερδίζω. Δεν είναι εύκολο. Είναι εύκολο να νιώσεις άνετα σε μια ομάδα και να ζεις απλά και να νιώθεις καλά. Είμαι νικητής, θέλω να κερδίζω. Όσο μπορώ, αντέχουν τα πόδια μου και νιώθω καλά θέλω να κερδίζω».

Για την προσθήκη του Λίλαρντ και τον Χόλιντεϊ: «Ο Τζρου ήταν μεγάλο κομμάτι της ομάδας και ακόμα και με αυτόν θα είχαμε πιθανότητες να κερδίσουμε. Ο Ντέιμ είναι πεινασμένος για τίτλο και θέλουμε να το δείξουμε αυτό. Αυτό δείχνει την αφοσίωση στο να κερδίσουμε έναν τίτλο και είμαι χαρούμενος γι αυτό».

Όσον αφορά το συμβόλαιο του: «Είπα ότι θα είμαι στους Μπακς για όλη μου την καριέρα, όσο κερδίζουμε. Δεν θέλω να είμαι σε ομάδα που χάνει. Αν κερδίσουμε τίτλο όλοι θα είναι χαρούμενοι. Η πρόταση θα είναι εκεί για μένα και την επόμενη χρονιά. Αν όλα θα είναι καλά, τότε θα πάρω την πρόταση. Δεν έχει νόημα να υπογράψω τώρα, θα σκεφτώ για την επόμενη σεζόν».

Για τον κόουτς Γκρίφιν: «Είμαι χαρούμενος που βρίσκεται στην ομάδα ο κόουτς Γκρίφιν. Έχουμε καλή επικοινωνία, νιώθω ότι με βάζει σε σωστή θέση σαν παίκτη και σαν άνθρωπο. Νοιάζεται πολύ, θέλει το καλύτερο για τους παίκτες του. Είναι προπονητής για πρώτη φορά στην καριέρα του και θέλω να κάνω τα πάντα για να τον βοηθήσω να είναι σπουδαίος. Μέχρι στιγμής είναι όλα καλά, έχει συμμετοχή με όλους στην ομάδα, προσπαθεί να έχει επικοινωνία με τους πάντες. Όλα είναι καλά». //ΜΛ.

"I need Dame to be Dame, and he needs me to be me." 🦌 pic.twitter.com/YGVawJ4rNM

— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 2, 2023