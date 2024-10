Το «ευχαριστώ» του Τζόκοβιτς στον Ναδάλ

Ένας απ’ τους μεγαλύτερους αντιπάλους του όλα αυτά τα χρόνια στα κορτ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς έγραψε ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα προς τον Ναδάλ στους προσωπικούς λογαριασμούς του στα social media, γνωστοποιώντας θα δώσει το «παρών» στη Μάλαγα.

«Σε ευχαριστώ που με ώθησες στα… άκρα τόσες φορές. Θα είμαι στη Μάλαγα για να αποτίσω φόρο τιμής στην ανεπανάληπτη καριέρα σου», έγραψε ο Σέρβος πρωταθλητής και ρέκορντμαν σε κατακτήσεις Grand Slam, μαζί με ένα κολάζ από κοινές φωτογραφίες τους.

«Ράφα, μια ανάρτηση δεν αρκεί για να εκφράσω τον σεβασμό που τρέφω για σένα και τι έχεις κάνει για το άθλημά μας. Έχεις εμπνεύσει εκατομμύρια παιδιά να αρχίσουν να παίζουν τένις και νομίζω ότι αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμα που μπορεί να επιθυμήσει κάποιος.

Η επιμονή σου. Η αφοσίωση και το μαχητικό πνεύμα θα διδάσκονται για πάντα. Το πάθος σου για την εκπροσώπηση της Ισπανίας ήταν πάντα αξιοσημείωτο, σου εύχομαι το καλύτερο δυνατό αντίο στη Μάλαγα με την ισπανική ομάδα του Davis Cup».

Rafa, one post is not enough to express the respect I have for you and what you have done for our sport. You have inspired millions of children to start playing tennis and I think that’s probably greatest achievement anyone can wish for. Your tenacity, dedication, fighting spirit… pic.twitter.com/HO9kUkyccN