Ο… δρόμος των Τσιτσιπά και Σάκκαρη στο US Open

Βατή ήταν η κλήρωση για τον Έλληνα τενίστα που θα βρει “μπροστά” του τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, ενώ η πρεμιέρα της Ελληνίδας πρωταθλήτριας κρύβει… κινδύνους.



Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί με παίκτη από το ταμπλό των προκριματικών στην πρεμιέρα του για το “US Open” και σε περίπτωση που προκριθεί στο δεύτερο γύρο του τουρνουά θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Σονέγκο και Τόμπσον.

Πιθανοί αντίπαλοι για τον Έλληνα πρωταθλητή στον τρίτο γύρο είναι οι Κρέσι και Νταβίντοβιτς Φόκινα και στη φάση των “16” οι Μπερετίνι, Σερουντόλο και Αντι Μάρεϊ. Στην πορεία, εφόσον προκριθεί στα προημιτελικά, πιθανό είναι να αντιμετωπίσει τον Κάσπερ Ρουντ, στην άλλη πλευρά του ταμπλό είναι Ναδάλ και Αλκαράθ, με τον δεύτερο να έχει στο δικό του τέταρτο τους Χουρκάτζ, Τσόριτς, Τσίλιτς και Σίνερ.

No. 4 seed Stefanos Tsitsipas has former SFist Matteo Berrettini in his section with Casper Ruud and Taylor Fritz on the other side. pic.twitter.com/lWDkfEkAPf

— US Open Tennis (@usopen) August 25, 2022