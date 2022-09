Νίκη-πρόκριση για την Σβιόντεκ

Η 21χρονη Πολωνή τενίστρια επικράτησε με 2-0 σετ (6-3, 7-6) της Τζέσικα Πεγκούλα και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Αμερικανικού Όπεν για πρώτη φορά στην καριέρα της.

Η Ίγκα Σβιόντεκ χρειάστηκε δύο ώρες για να κάμψει την αντίσταση της Τζέσικα Πεγκούλα και να περάσει στα ημιτελικά του US Open για πρώτη φορά στην καριέρα της.

IGA SWIATEK IS INTO THE SEMIS pic.twitter.com/0ylzbW3bgT

— US Open Tennis (@usopen) September 8, 2022