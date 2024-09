Laver Cup: Ο Ντιμιτρόφ στη θέση του Ναδάλ

Το Laver Cup που ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα, επειδή δεν είναι ακόμη στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Ο 38χρονος Ισπανός σταρ αγωνίστηκε τελευταία φορά στους Ολυμπιακούς αγώνες του Παρισιού όπου έχασε από τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο Β’ γύρο και μετά αποσύρθηκε από το U.S. Open, λόγω προβλημάτων στη φυσική κατάστασή του.

Ο θρυλικός Ισπανός αποσύρθηκε και στη θέση του στην Team Europe πήρε ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ. Ο 33χρονος Βούλγαρος πρωταθλητής θα έχει ως συμπαίκτες τους Κάρλος Αλκαράθ, Σάσα Ζβέρεφ, Ντανίλ Μεντβέντεφ, Κάσπερ Ρουντ και Στέφανο Τσιτσιπά, που θα έχουν απέναντί τους την Team World των Τέιλορ Φριτζ, Μπεν Σέλτον, Φράνσις Τιάφοου, Αλεχάντρο Ταμπίλο, Φραν Σερούντολο και Θανάση Κοκκινάκη.

Grigor Dimitrov will represent Team Europe in Berlin at Laver Cup 2024. Dimitrov replaces Rafael Nadal, who has withdrawn from this year’s competition. pic.twitter.com/Q7o3MrsdPU