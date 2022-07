Γουίμπλεντον: Αποσύρθηκε ο Ναδάλ, στον τελικό ο Κύργιος

Την πρόωση αποχώρησή του από το τρίτο τουρνουά Grand Slam ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης (7/7) ο Ισπανός τενίστας. Ο δεύτερος ημιτελικός αναβάλλεται με τον Ελληνοαυστραλό να παίρνει την πρόκριση.

Εκτός συνέχειας από το Γουίμπλεντον τέθηκε ο Ράφα Ναδάλ. Ο 36χρονος, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, γνωστοποίησε πως δεν θα συνεχίσει στη διοργάνωση. Ο λόγος είναι ο τραυματισμός που τον ταλαιπωρεί από τον προημιτελικό. Επομένως, ο Νικ Κύργιος προκρίνεται αυτόματα στον μεγάλο τελικό. Υπενθυμίζουμε πως πρόκειται για την πρώτη φορά που ο 27χρονος θα αγωνιστεί στην τελευταία αναμέτρηση ενός τουρνουά Grand Slam. Εκεί θα περιμένει έναν εκ των Νόβακ Τζόκοβιτς και Κάμερον Νόρι.

