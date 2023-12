Γήπεδο τένις πήρε το όνομα του Αλκαράθ

Τι κι αν είναι μόλις 20 ετών; Οι διακρίσεις του Ισπανού τενίστα τον τοποθετούν στους κορυφαίους του είδους ενώ από ότι φαίνεται αποτελεί και έμπνευση για τα νέα παιδιά.

Στο “Ferrero Tennis Academy” της Ισπανίας ένα γήπεδο πήρε το όνομα του σε μία τελετή που ήταν παρών και το νούμερο 4 της παγκόσμια κατάταξης Γιανίκ Σίνερ. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο συγκεκριμένο γήπεδο προπονούνταν και ο προπονητής του Αλκαράθ, Κάρλος Φερέρο. Ο 20χρονος έχει κατακτήσει δύο Grand Slam τίτλους, περνώντας και από το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης.//ΣΠ

Carlos Alcaraz now has a court named after him at the Juan Carlos Ferrero Academy.

Jannik Sinner is watching, looking proud of his friend. 🥹

