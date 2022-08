Φωτογραφία του Τσιτσιπά στις τουαλέτες του τουρνουά στην Ουάσιγκτον

Οι διοργανωτές επέλεξαν να βάλουν μια ολόσωμη φωτογραφία του Έλληνα τενίστα έξω από τις αντρικές τουαλέτες, τη στιγμή μάλιστα που ο ίδιος δεν αγωνίζεται στην εν λόγω διοργάνωση.

Κίνηση που σίγουρα θα συζητηθεί και προικονομεί αντιδράσεις επέλεξαν να κάνουν οι διοργανωτές του CitiOpen, που λαμβάνει χώρα στην Ουάσιγκτον, τοποθετώντας στην πόρτα των ανδρικών τουαλετών μια ολόσωμη φωτογραφία του Στέφανο Τσιτσιπά και σε εκείνες των γυναικών της Μάντισον Κις.

Χωρίς ακόμη να υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από καμία εμπλεκόμενη πλευρά, πολλοί ερμήνευσαν τη συγκεκριμένη ενέργεια ως πείραγμα, τόσο προς τον Έλληνα τενίστα όσο και προς την Αμερικανίδα τενίστρια, ενώ αρκετοί τη θεωρούν λάθος, που πρέπει να διορθωθεί.

I see what you did there, #CitiOpen… pic.twitter.com/TZRLSjdNXR

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) August 3, 2022