UEFA: Ποιοι είναι οι υποψήφιοι για το βραβείο “Παίκτης της Χρονιάς”

Κέβιν Ντε Μπρόινε, Λιονέλ Μέσι και Έρλινγκ Χάαλαντ είναι οι τρεις πιθανοί νικητές του ατομικού τίτλου της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, για τον καλύτερο παίκτη της χρονιάς.

Η UEFA γνωστοποίησε ποιοι είναι οι τρεις υποψήφιοι για το βραβείο “Men’s Player of the Year 2022/23”. Όπως είναι λογικό, δεν θα μπορούσαν να λείπουν δύο εκ των βασικότερων εργαλείων του Πεπ Γκουαρδιόλα για την κατάκτηση του τρεμπλ, αλλά και του χθεσινοβραδινού Super Cup στο “Γ. Καραϊσκάκης”. Αν μη τι άλλο όμως, από την τριάδα αυτός που δεν μπορεί να απουσιάζει είναι ο αρχηγός της Αργεντινής, Λιονέλ Μέσι, με την οποία στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής.

Ο νικητής του συγκεκριμένου ατομικού βραβείου θα ανακοινωθεί στην τελετή κλήρωσης της φάσης των ομίλων του Champions League, την Πέμπτη (31/08), στο “Γκρίμελντι Φόρουμ”, στο Μονακό.

Η λίστα όλων των παικτών επιλέχθηκε από την ομάδα τεχνικής μελέτης της UEFA, βάσει των επιδόσεων των ποδοσφαιριστών την περασμένη σεζόν, τόσο σε συλλογικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Στο τέλος της ημέρας όμως, οι τρεις πρώτοι υποψήφιοι “βγήκαν” από μία κριτική επιτροπή, η οποία απαρτίστηκε από τους προπονητές των συλλόγων, που έπαιξαν στη φάση των ομίλων του Champions League, Europa League και Europa Conference League.

Στην ίδια επιτροπή ήταν και οι προπονητές των εθνικών ομάδων ανδρών, των ομοσπονδιών-μελών της UEFA. Την κριτική επιτροπή ολοκλήρωσε η ομάδα δημοσιογράφων, η οποία δημιουργήθηκε από την European Sports Media (ESM).//ΓΚ.

