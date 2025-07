Στάιν: «Θα φανεί αν οι Νάγκετς θα πείσουν τον Βαλαντσιούνας να μείνει»

Μετά την είδηση-βόμβα που μετέδωσε το “BasketNews”, που υποστήριξε πως ο Παναθηναϊκός βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Γιόνας Βαλαντσιούνας, o Μαρκ Στάιν μεταφέρει τις εξελίξεις από τις ΗΠΑ.

Αρχικά, επιβεβαίωσε πως πράγματι υπάρχει ισχυρή πιθανότητα μετακίνησης του Βαλαντσιούνας σε ευρωπαϊκή ομάδα.

League sources confirm that the lure of a return to Europe holds strong appeal to Jonas Valanciunas … which could lead to him seeking a buyout from his NBA contract to join Panathinaikos as @Urbodo reports. Would scuttle what seemed like such a promising addition for Denver. https://t.co/U7UAb97t9v

Στη συνέχεια, επεσήμανε πως το trade Βαλαντσιούνας-Σάριτς ανάμεσα σε Κινγκς και Νάγκετς δεν μπορεί να επισημοποιηθεί πριν την Κυριακή, ενώ θα φανεί αν οι Νάγκετς θα πείσουν τον Λιθουανό σέντερ να παραμείνει στο NBA.

The agreed-to trade between Denver and Sacramento to swap Dario Saric for Jonas Valanciunas cannot be made official until Sunday.



The Kings still need the trade to go through for salary cap reasons, but the Nuggets’ ability to convince Valanciunas to stay in the NBA is TBD. https://t.co/WeGd8XhxUn