Ξανά στην κορυφή της Ευρώπης η Μάντσεστερ Σίτι

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα επικράτησε 5:4 στα πέναλτι (1:1) κανονική διάρκεια και κατέκτησε το Super Cup επί της Σεβίλλης στο “Γ. Καραϊσκάκης” ανοίγοντας… λογαριασμό με τα τρόπαια.



Η Μάντσεστερ Σίτι απέδειξε πως είναι φτιαγμένη για… τίτλους. Η Σεβίλλη την κοίταξε στα μάτια, όμως λύγισε στην διαδικασία των πέναλτι, με τους Πολίτες να πανηγυρίζουν το πρώτο Ευρωπαϊκό Super Cup στην ιστορία τους.

Δείτε χαρακτηριστικές στιγμές της αναμέτρησης, αλλά και τους τρελούς πανηγυρισμούς των Άγγλων:

The moment the #SuperCup came to Manchester. 🔵⚪️🔵⚪️🏆 pic.twitter.com/o3VRf1Y30v

O Γκούντελι έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι και η Σίτι πανηγυρίζει την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ!

63. What a header from Cole Palmer! 🤩

Rodrigo sends a cross into the area looking for the far post and Palmer coolly guides his header into the back of the net 🙌

🔵 1-1 🔴 #ManCity https://t.co/W9rOkKwQUV

— Manchester City (@ManCity) August 16, 2023