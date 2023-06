Tέλος από τη Λιντς ο Αλαρντάις

Τα “παγώνια” ανακοίνωσαν την Παρασκευή (2/6) την κοινή συναινέσει αποχώρηση του 68χρονου Άγγλου τεχνικού, μετά τον υποβιβασμό του συλλόγου από την Premier League στην Championship.

#LUFC and Sam Allardyce can confirm that both parties have mutually agreed for Sam’s spell at the club to end following the completion of the 2022/23 season

