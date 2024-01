Υπόθεση ημιώρου η νίκη για τη Μίλαν

Οι Μιλανέζοι “καθάρισαν” τη νίκη στα πρώτα τριάντα λεπτά του παιχνιδιού στην Τοσκάνη κόντρα στην Έμπολι (3-0) με γκολ των Λόφτους – Τσικ, Ζιρού, Τραορέ και εγκαθιδρύονται στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος.

Ο Αγώνας

Οι “ροσονέρι” πήραν νωρίς κεφάλι στο σκορ και συγκεκριμένα στο 11ο λεπτό με τον Λόφτους – Τσικ. Ο Ράφα Λεάο πήρε την μπάλα κοντά στο χώρο του κέντρου, έκανε μία κούρσα από αριστερά, γύρισε την μπάλα παράλληλα στο ύψος του πέναλτι και ο Άγγλος με συρτό σουτ έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία της εστίας (1-0). Η ομάδα του Πιόλι ευτύχησε να διπλασιάσει το προβάδισμα της με την συμπλήρωση μισής ώρας. Συγκεκριμένα, στο 29′ ο Μάλε έκανε χέρι μέσα στην περιοχή και μετά από εξέταση του VAR ο Ζιρού έκανε το 2-0 από τα έντεκα μέτρα, κλείνοντας έτσι και το ημίχρονο με το ίδιο σκορ.

