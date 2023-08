Επίδειξη ανωτερότητας στο “Βίλα Παρκ”

Η Άστον Βίλα υπέταξε την Έβερτον στο Μπέρμιγχαμ με 4:0, κατακτώντας έτσι την πρώτη της νίκη στη φετινή Premier League. Σε τραγική μέρα τα “ζαχαρωτά”, δεν κατάφεραν να παρουσιαστούν ούτε καν ανταγωνιστικοί.

Σε ένα παιχνίδι που η ανωτερότητα της ομάδας του Ουνάι Έμερι φάνηκε εξ αρχής, οι γηπεδούχοι πήραν το τρίποντο, ενώ το σύνολο του Σον Ντάις υπέφερε τη δεύτερη διαδοχική του ήττα στο πρωτάθλημα.

Οι παίκτες της Βίλα τίμησαν πριν τη σέντρα τον συμπαίκτη τους, Τάιρον Μινγκς, ο οποίος στην αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής με τη Νιούκαστλ, αποχώρησε με ρήξη χιαστού και θα λείψει ίσως και ολόκληρη τη σεζόν.

Η ομάδα του Ισπανού κόουτς μπήκε καλύτερα στο γήπεδο, έψαξε τα σουτ και δημιούργησε χωρίς ουσιαστικές τελικές όμως. Στο 18′, οι “χωριάτες” βρήκαν τη λύση, όταν το γύρισμα του Μπέιλι συνάντησε ο Μαγκίν, ο οποίος τελείωσε δυνατά τη φάση για το 1:0. Η ευκαιρία δημιουργήθηκε από τα χαφ, με τον Ντάγκλας Λουίζ.

Οι γηπεδούχοι, έχοντας το μομέντουμ, δεν άργησαν να βρουν και δεύτερο γκολ. Ο Πίκφορντ βγήκε άγαρμπα, δεν πρόλαβε να βρει μπάλα προ του Γουότκινς, με αποτέλεσμα να κάνει πέναλτι. Ο Λουίζ ευστόχησε από την άσπρη βούλα και έκανε εύκολα το 2:0 στο 24′.

Δύο λεπτά αργότερα, οι φίλοι των “βίλατζερς” έδωσαν ένα θερμό χειροκρότημα εις τιμήν του αδικοχαμένου οπαδού της Έβερτον, Μάικλ Τζόουνς, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε εργατικό ατύχημα, σε ηλικία 26 ετών.

Οι γηπεδούχοι ήταν καταιγιστικοί και τα “ζαχαρωτά” δεν είχαν απάντηση, με τους παίκτες του Έμερι να φτάνουν δις πολύ κοντά σε τρίτο γκολ. Σημαντική φάση ήταν αυτή του Μούσα Ντιαμπί στο 34′, του οποίου το βολέ σταμάτησε στον Πίκφορντ και το δοκάρι.

Συνολικά, η Έβερτον είχε σοβαρό πρόβλημα με τις σέντρες του Λούκας Ντιν. Η πρώτη καθαρή ευκαιρία για τους “μπλε” του Μέρσεϊσάιντ, ήρθε στο 45+1, αλλά την προσπάθεια του Ντανζούμα από δύσκολη γωνία σταμάτησε ο Μαρτίνεζ.

So far, so good. 👊 pic.twitter.com/VOAX5JGP6R

Πριν κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου μέρους, ο Λέον Μπέιλι “σφράγισε” το τρίποντο για τους “χωριάτες”, εκτελώντας τον Πίκφορντ με ένα δυνατό σουτ, στον χώρο που βρήκε εντός της μεγάλης περιοχής και κάνοντας το 3:0. Στο 57′, ο Γουότκινς “άγγιξε” το 4:0, αλλά το πλασέ του πέρασε ελάχιστα εκτός.

Ο Νιλ Μοπέ απείλησε μετά από ώρα την εστία του Μαρτίνεζ στο 60ο λεπτό, αλλά ο Αργεντινός γκολκίπερ ήταν σε ετοιμότητα και απέτρεψε το 3:1.

Η νίκη μετατράπηκε σε πάρτι για τους “χωριάτες” με το γκολ του Ντουράν στο 75′ το οποίο διαμόρφωσε και το τελικό 4:0. Ο Κολομβιανός εκμεταλλεύτηκε ένα σοβαρό λάθος στην άμυνα της Έβερτον και πλάσαρε εύκολα τον Πίκφορντ. Το παιχνίδι από εκεί κι έπειτα είχε διαδικαστικό χαρακτήρα.

What a moment. 🥰

Jhon pounces on a loose pass, beats his man, and finishes clinically beyond Pickford. 👏

🟣 4-0 🔵 [75'] #AVLEVE https://t.co/9O5GMcBYwZ

— Aston Villa (@AVFCOfficial) August 20, 2023