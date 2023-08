Κυριαρχία με ένα μόλις γκολ για τους “πολίτες”

Με το καθοριστικό γκολ του Χούλιαν Άλβαρεζ στο πρώτο ημίχρονο, οι πρωταθλητές Αγγλίας επιβεβαίωσαν τον τίτλο του “φαβορί” πριν το ματς και υπέταξαν τις “καρακάξες”, χρησιμοποιώντας την κυνικότητα και την εμπειρία τους.

Παρά την κυριαρχία στην κατοχή, οι “πολίτες” ήταν εγκλωβισμένοι και δεν έβρισκαν σε καμία περίπτωση χώρους, για να δημιουργήσουν και να σουτάρουν όπως θέλουν για αρκετή ώρα στο ξεκίνημα. Ο Έντι Χάου είχε στήσει έτσι την ομάδα του, ώστε να περιορίσει τις κάθετες πάσες και την δεδομένη ποιότητα των χαφ και των ακραίων της Σίτι.

Αυτό συνέβαινε επί μισή ώρα, με μοναδικό απειλητικό σουτ στο ματς αυτό του Ακάντζι στο 14′. Η ομάδα του Γκουαρδιόλα όμως βρήκε τη λύση στο 31′, με το τρομερό διαγώνιο σουτ του Χούλιαν Άλβαρεζ το οποίο κατέστησε ανήμπορο τον Νικ Πόουπ. Τη φάση και τον χώρο για το γκολ, δημιούργησε ο “σβούρας” και τεχνίτης Φόντεν.

31. WHAT A STRIKE, @julianalvarezzz! 🚀@PhilFoden picks him out on the edge of the box and he fires his effort beyond Pope 💪

🔵 1-0 ⚫️ #ManCity https://t.co/xZRsMdbieU

— Manchester City (@ManCity) August 19, 2023