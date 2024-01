Μέσα στο “κυνήγι” της Ευρώπης η Ρεμς

Η ομάδα του Στιλ έφυγε με υπερπολύτιμο “διπλό” από το Πριγκιπάτο επικρατώντας της Μονακό με 3-1 για την 18η αγωνιστική της Ligue 1 και βρίσκεται στις θέσεις των ευρωπαϊκών εισιτηρίων.

Ο Αγώνας

To πρώτο δεκαπεντάλεπτο της αναμέτρησης κύλησε δίχως τελική προσπάθεια στην εστία για κάποια από τις δύο ομάδες. Η πρώτη επικίνδυνη στιγμή μπροστά στις δύο εστίες δημιουργήθηκε στο 17′ με τον Ντιούφ να αρνείται το γκολ στον Ουταρά. Δύο λεπτά μετά επιχείρησε και ο Γκολόβιν να σουτάρει αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Στο 23′ ούτε η προσπάθεια του Μπεν–Γεντέρ βρήκε στόχο. Αν και οι Μονεγάσκοι είχαν την υπεροχή, η Ρεμς πήρε το προβάδισμα στην πρώτη της επίσκεψη στα καρέ. Τεουμά και Νταραμί συνεργάστηκαν σε μία αντεπίθεση στο 35′, με τον πρώτο να σκοράρει με εκπληκτικό σουτ από το ύψος της περιοχής στέλνοντας την μπάλα στο δεξί παραθυράκι της εστίας (1-0). Έτσι, οι φιλοξενούμενοι πήγαν με το υπέρ τους προβάδισμα στην ανάπαυλα.

⏱ 45’ [0-1]

⏯️ C’est la mi-temps au stade Louis-II ! Les Rouge et Blanc mènent d’une longueur à la pause grâce à un magnifique but de Teddy Teuma ! Allez Rémois on continue comme ça ! 👊🔴⚪️#ASMSDR #GoSDR pic.twitter.com/XYTdEZrHhV

— Stade de Reims (@StadeDeReims) January 13, 2024