Η ατζέντα του Σαββάτου

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ: Η δεύτερη αγωνιστική των play out είναι γεγονός την Super League, με τον Λεβαδειακό να αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό στην Βοιωτία (17:00). Οι δυο ομάδες απέχουν αρκετά από την ζώνη του υποβιβασμού και δεν κινδυνεύουν άμεσα, σε σχέση με την Athens Kallithea και την Λαμία που βρίσκονται κάτω από την επικίνδυνη ζώνη. Οι δυο ομάδες διασταυρώνονται στο ΔΑΚ Λαμίας, σε έναν αγώνα κομβικής βαθμολογικής σημασίας, με τους γηπεδούχους να προσπαθούν να μείνουν ζωντανοί στην κατηγορία, ενώ η ομάδα της Καλλιθέας να κυνηγάει τον Βόλο. Η αναμέτρηση διεξάγεται στις 20:00 με κάλυψη από την ΕΡΑ ΣΠΟΡ. Νωρίτερα και στις 19:30 ο Άρης αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ (ΕΡΑ ΣΠΟΡ) σε έναν αγώνα που οι “κίτρινοι” θέλουν να αρκετά για να ξεφύγουν βαθμολογικά, την ίδια ώρα που οι Κρητικοί είναι ακόμα γεμάτοι από το νέκταρ της επιτυχίας και την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του κυπέλλου Ελλάδας, όπου με την ισοπαλία απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό για την κούπα.

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2: Στην δεύτερη τη τάξει κατηγορία της χώρας διεξάγονται παιχνίδια για την άνοδο στην Super League, αλλά και για την παραμονή στην Super League 2. Στην 13:00, τα Χανιά φιλοξενούν την ΑΕΚ Β’, με την δεύτερη ομάδα της “Ένωσης” να είναι σε αρκετά δύσκολη βαθμολογική θέση. Την ίδια ώρα η Παναχαϊκή κοντράρεται με τον Αστέρα Τρίπολης Β’, με τους Αρκάδες να είναι στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, με τους Αχαιούς να θέλουν την νίκη για να ξεφύγουν από την ζώνη του υποβιβασμού. Στις 15:00 διεξάγονται οι αναμετρήσεις για την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία, με την Κηφισιά να φιλοξενεί στην Καισαριανή τον Πανιώνιο, για να δημιουργήσει μια διαφορά από την δεύτερη Καλαμάτα και να πάει στο ντέρμπι της κατηγορίας για να αναζητά δυο αποτελέσματα. Από την άλλη η Ηλιούπολη φιλοξενεί το Αιγάλεω σε έναν αγώνα που δεν έχει ιδιαίτερο βαθμολογικό κίνητρο καθώς οι δυο ομάδες απέχουν από τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ : Το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη μπαίνει στην 31η του στροφή, με την Άρσεναλ να φιλοξενεί την Έβερτον στο “Emirates” στις 14:30. Στις 17:00 πραγματοποιούνται ακόμα τρία ματς, με την Γουέστ Χαμ να κοντράρεται με την Μπόρνμουθ, την Ίπσουιτς να φιλοξενεί την Γουλβς και την Κρίσταλ Πάλας την Μπράιτον. Στις 19:30 η Νότιγχαμ Φόρεστ ταξιδεύει στο Μπέρμιγχαμ για το ματς με την Άστον Βίλα, θέλοντας να συνεχίσει στο μονοπάτι των επιτυχιών και να βάλει ακόμα τρεις βαθμούς ώστε να είναι ακόμα πιο κοντά στο Champions League.

ΣΑΜΠΙΟΝΑ: Στο γαλλικό πρωτάθλημα διεξάγονται τρεις αναμετρήσεις, μετά το ποδαρικό της 28ης αγωνιστικής που έγινε την Παρασκευή. Η Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετωπίζει την Ανζέρ στην γαλλική πρωτεύουσα, με το σύνολο του Λουίς Ενρίκε να είναι στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στις 20:00 η Μονακό φιλοξενείται από την Μπρεστ σε έναν αγώνα που οι γηπεδούχοι θέλουν για να μείνουν κοντά στις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη, ενώ στις 22:05 η Λιόν αντιμετωπίζει την Λιλ σε μια κομβική αναμέτρηση για μια θέση στην 4αδα.

ΜΠΟΥΝΤΕΣΛΙΓΚΑ: Στην Γερμανία για ένα ακόμα Σάββατο το πρόγραμμα είναι αρκετά πλούσιο, με παιχνίδια στις 16:30. Πιο συγκεκριμένα οι πέντε αναμετρήσεις που διεξάγονται είναι η Λειψία με την Χόφεναχαϊμ, το Μάιντζ – Χόλσταϊν Κίελ, Μπόχουμ – Στουτγκάρδη, Φράιμπουργκ – Μπορούσια Ντόρτμουντ και Χάιντεχαϊμ – Μπαγερ Λεβερκούζεν. Στις 19:30 η Βέρντερ Βρέμης αντιμετωπίζει την Άιντραιχτ στην τελευταία αναμέτρηση της μέρας.

ΛΑ ΛΙΓΚΑ: Παιχνίδια που μπορούν να αλλάξουν τις βαθμολογικές ισορροπίες της La Liga διεξάγονται σήμερα, μετά την πρεμιέρα της Παρασκευής. Στις 15:00 η Χιρόνα κοντράρεται με την Αλαβές και στις 17:15 η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενεί την Βαλένθια στο “Σαντιάγκο Μπερναμπέου”, με στόχο να ισοφαρίσει την Μπαρτσελόνα στην κορυφή. Στις 19:30 η Μαγιόρκα διασταυρώνεται με την Θέλτα και στις 22:00 η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει την Μπέτις στο Ολυμπιακό στάδιο της Βαρκελώνης, με μοναδικό στόχο την νίκη που θα την κρατήσει στη κορυφή της βαθμολογίας.

ΚΑΜΠΙΟΝΑΤΟ: Στην Ιταλία το πρόγραμμα της 31ης αγωνιστικής συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις της Μόντσα με την Κόμο στις 16:00, ενώ στις 19:00 η Πάρμα αντιμετωπίζει την Ίντερ με το σύνολο του Ιντζάγκι να βρίσκεται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και η νίκη να είναι μονόδρομος για την εδραίωση στην κορυφή. Στις 21:45 η Μίλαν φιλοξενεί την Φιορεντίνα στο “Σαν Σίρο”, με τις δυο ομάδες να βλέπουν τις θέσεις της Ευρώπης να απομακρύνονται και η νίκη να είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο τις ικανοποιεί, αλλά μόνο μια μπορεί να την κατακτήσει.

ΜΠΑΣΚΕΤ: Τα play off και τα play out της Greek Basket League ξεκινάνε σήμερα 5/4, με τέσσερις αναμετρήσεις. Για τα play off του πρωταθλήματος η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ σε ένα ντέρμπι “δικεφάλων” στο κλειστό γυμναστήριο των Άνω Λιοσίων στις 17:00. Την αναμέτρηση μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά από την συχνότητα της ΕΡΤ3. Στις 20:15 ο Προμηθέας Πάτρας κοντράρεται στο κλειστό “Δημήτρης Τόφαλος” με την μαχητική Καρδίτσα για τον πρώτο αγώνα της σειράς, με την ΕΡΤ να είναι παρούσα και σε αυτή την αναμέτρηση. Στα play out ποδαρικό κάνει η αναμέτρηση του Αμαρουσίου με τον Κολοσσό στην Ρόδο (17:00), σε μια άκρως σημαντική αναμέτρηση, καθώς οι δυο ομάδες έχουν μια νίκη διαφορά, με τον νικητή του αγώνα να κάνει τεράστιο βήμα για την παραμονή του στη μεγάλη κατηγορία. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της πλατφόρμας του ERTflix και το κανάλι του ERTSPORTS1. Στις 18:00 το Λαύριο αντιμετωπίζει τον Άρη, σε ένα παιχνίδι που οι “κίτρινοι” δεν τους επηρεάζει άμεσα βαθμολογικά, καθώς απέχουν αρκετά από την τελευταία θέση. Στην Elite League διεξάγονται και οι οκτώ αναμετρήσεις, με τις πρωτοπόρους ΝΕΜ και Μύκονος, να έχουν εκτός έδρας αναμετρήσεις σε Αμαλιάδα και Ψυχικό αντίστοιχα.

ΒΟΛΕΪ: Στην Volley League ανδρών οι ημιτελικοί συνεχίζονται, με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο κλειστό της Πυλαίας, έχοντας στόχο τη ισοφάριση της σειράς σε 2-2 και να πάει σε 5ο παιχνίδι στο Μετς. Οι “πράσινοι” δεν έχουν σπάσει την έδρα του “δικεφάλου του βορρά” και σε περίπτωση που γίνει, θα βρεθούν στους τελικούς της Volley League. Η μετάδοση του αγώνα θα γίνει ζωντανά από την συχνότητα της ΕΡΤ2 στις 19:00. Στις 20:30 διεξάγεται και ο δεύτερο ζευγάρι των ημιτελικών, με τον Μίλωνα να κοντράρεται με τον Ολυμπιακό. Το σύνολο του Σάκη Ψάρρα χρειάζεται την νίκη, καθώς σε περίπτωση ήττας θα μείνει εκτός συνέχειας και οι “ερυθρόλευκοι” θα πάρουν το εισιτήριο για τους τελικούς της Volley League. Για την Volley League γυναικών διεξάγονται δυο αναμετρήσεις για τις θέσεις 5 έως 8 και μια για τα play out. Στις 17:00 ο Μίλωνας διασταυρώνεται με την Λαμία για τα play out της κατηγορίας, καθώς είναι ο πρώτος αγώνας της σειράς και οι δυο ομάδες θέλουν να κάνουν βήμα παραμονής. Στις 18:00 διεξάγεται το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη για τις θέσεις 5 έως 8 ενώ στις 19:30 η Θέτιδα αντιμετωπίζει τον Πανιώνιο.

ΧΑΝΤΜΠΟΛ: Η Handball Premier μπαίνει στην 22η στροφή της, με όλες τις ομάδες να αγωνίζονται. Ποδαρικό κάνει ο Ιωνικός με τον Ολυμπιακό στις 16:00 και στις 17:00 η Δράμα φιλοξενεί την πρωτοπόρο ΑΕΚ. Την ίδια ώρα η Πυλαία διασταυρώνεται με τον Δούκα στην Θεσσαλονίκη και στις 18:00 ο ΓΑΣ Κιλκίς αντιμετωπίζει την ΧΑΝΘ. Ταυτόχρονα ο Διομήδης Άργους έρχεται αντιμέτωπος με τα Βριλήσσια και ο ΠΑΟΚ στις 19:00 αντιμετωπίζει τον Ζαφειράκη Νάουσας.//ΓΡ