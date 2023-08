Μιλούν για ανανέωση Αλ-Κελαϊφί και Εμπαπέ

Διαπραγματεύσεις με τον Γάλλο σούπερ σταρ έχει ξεκινήσει ο πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν, με σκοπό την επέκταση του ενεργού συμβολαίου του και την συνέχεια της συνεργασίας τους.

Μετά την είδηση πως ο Κιλιάν Εμπαπέ προπονείται ξανά με την πρώτη ομάδα των Παριζιάνων, ακόμα ένα νέο έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα. Ο πρόεδρος της γαλλικής ομάδας, βρέθηκε το πρωί της Κυριακής (13/08) στο προπονητικό κέντρο, για να μιλήσει προσωπικά με τον 24χρονο επιθετικό.

Σκοπός του είναι να τον πείσει να ανανεώσει ξανά το συμβόλαιό του με την Παρί, ώστε να μην τον χάσει ο σύλλογος… δωρεάν του χρόνου. Σύμφωνα με το “Sky Sports”, η κίνηση αυτή του Κελαϊφί είναι «ένα βήμα προς τη συμφωνία».

Υπενθυμίζουμε πως ο Εμπαπέ μίλησε με τον σύλλογο το βράδυ του Σαββάτου (12/08) που βρέθηκε στο “Παρκ ντε Πρενς” και δήλωσε «αφοσιωμένος στον σύλλογο και τον οργανισμό».//ΓΑ.

