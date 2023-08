Στραβό ξεκίνημα για την Παρί, “κόλλησε” με τη Λοριάν

Με ισοπαλία ξεκίνησε η σεζόν για τους πρωταθλητές Γαλλίας, οι οποίοι δεν κατάφεραν να σκοράρουν στο “Παρκ ντε Πρενς” απέναντι στη δυνατή αμυντικά Λοριάν, αποσπώντας έτσι μόλις έναν βαθμό στην 1η αγωνιστική της Ligue 1, για τη σεζόν 2023/24.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ εμφανίστηκε στο γήπεδο, όμως ως γνωστόν είναι εκτός ομάδας, με τον Λουίς Ενρίκε να μην τον υπολογίζει τη φετινή χρονιά με όσα έχουν προηγηθεί.

Kylian Mbappé, at Parc des Princes and in PSG dressing room tonight 🔴🔵🏟️

Mbappé, officially not called up by Luis Enrique.

🎥 @CanalPlusFoot pic.twitter.com/7wwco3shyA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2023