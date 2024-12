Γιαμάλ: «Θα επιστρέψω καλύτερος από ποτέ»

Ο 17χρονος Γιαμάλ, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον δεξιό αστράγαλο και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες, είπε: «Είμαι σε διαδικασία αποθεραπείας από την οποία είμαι σίγουρος ότι θα επιστρέψω καλύτερος και με περισσότερη επιθυμία. Θα επιστρέψω καλύτερος από ποτέ».

Ο Ισπανός πρωταθλητής Ευρώπης τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση που είχε κατά τη διάρκεια της ήττας της Μπαρτσελόνα με 1-0 από τη Λεγανές στις 15 Δεκεμβρίου. Ο σύλλογος υπολόγισε ότι θα μείνει εκτός από τρεις έως τέσσερις εβδομάδες.

«Νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα που δεν σχετίζεται με τον προηγούμενο τραυματισμό. Είναι κακοτυχία… Αυτά όμως είναι πράγματα που συμβαίνουν, μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε», συνέχισε ο Λαμίν Γιαμάλ.//Λ.

❝ I will come back better than ever ❞



